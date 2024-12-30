亞姐決賽︱羅霖6位數晚裝鬥靚　陳美濤成三料冠軍

第35屆「亞洲小姐」競選全球大賽香港區總決賽昨晚（29日）假亞洲電視視總部舉行，前亞姐冠軍羅霖及前亞視經理人林寶玉等亦有現身支持，久未現身的藝人陳庭威則以嘉賓身份上台獻聲及擔任頒獎嘉賓。

有「美魔女」之稱的前亞姐冠軍羅霖以評審身份盛裝赴會，她透露身上所穿的晚裝價值6位數，覺很配合是晚場合。她表示賽前已熟讀佳麗資料，但最重要仍是看臨場發揮：「最緊要有自信，喺台上要覺得自己係全世界最靚，當年自己都係咁。」提到今屆有兩位佳麗陳美濤及練樂儀並非首次參選亞姐，她大讚二人有勇氣再參選，加上有經驗肯定有優勢，但自己不會因此而手鬆。另她又自爆聖誕節當晚不慎「趴街」：「喺深圳趕返嚟，因為約咗大班朋友去工展會，落車嗰陣一味顧住啲行李又心急，結果撠一撠成個趴咗喺地下，額頭腫到成粒魚蛋咁。」雖然仆倒人前感覺尷尬，但可幸沒有大傷，已覺得十分幸運。

至於有「最索經理人」之稱的林寶玉以嘉賓身份現身，她笑指自己經理人形象太深入民心，大家可能已忘記其實她也曾參選亞姐，今日以啦啦隊心態到來為師妹們打氣，知道當中有佳麗是再參選，坦言自己沒有這個勇氣，因參加選美並非易事，除了要穿泳裝於台上展現美態，亦要懂得如何對答問題。笑問她平日也不時於社交網晒泳照派福利？她笑謂：「影相唔同，喺台上要郁動，唔想咁多動感，哈哈！」她表示早前自組娛樂公司，但因亦有其他工作兼顧所以未能分身打理業務，期間亦收過滋擾電話及「飯局」問價，正考慮為自己找個經理人代過濾工作，免得顧此失彼，問到當她經理人要甚麼條件？她坦言為免引起誤會，盡量不想找男士當經理人，但笑指若條件出眾也不妨考慮。

16位佳麗經過一番龍爭虎鬥，最終第3次參選亞姐、並包辦是晚「親善大使」及「最佳口才」獎的陳美濤成為三料冠軍；獲「最上鏡小姐」及「最佳潛質」獎的張文婧則成為三料亞軍，至於季軍就由黃艷奪得。事後眾人接受訪問，曾揚言參選當夏令營，希望能一直繼續參選的陳美濤，笑言或許公司不想她再參選故給她冠軍，表示十分滿意自己的表現，問到贏得冠軍後最想做甚麼？她笑謂：「依家好想食嘢，餓咗成日啦！」至於亞軍張文婧及季軍黃艷亦認同冠軍是實至名歸，又大讚美濤很照顧大家，參選期間不時給予意見提點其他佳麗。問到亞軍張文婧覺得自己輸在那方面？她坦言獲得亞軍已很高興，指美濤一直是自己的冠軍心水人選。至於季軍黃艷就表示張文婧是她在眾多佳麗中最好的朋友，見她能獲獎自己也很激動，戥對方開心。