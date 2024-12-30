國泰航空拓展新航點　升級客艙體驗

【特約報道】隨着國際旅遊市場逐步復甦，國泰航空積極擴展其航線網絡，為旅客提供更多選擇。剛於今年10月復辦香港至沙特阿拉伯首都利雅得的直航，12月則新增澳洲凱恩斯的直航航班。下年亦會陸續新增海得拉巴、達拉斯、慕尼黑及布魯塞爾航線，新航線不僅加強了香港與這些重要城市的聯繫，也讓旅客無論是商務出差還是度假遊覽，都享有更便捷的航程選擇。

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利雅得 融合傳統與現代

復辦的香港至利雅得航線，是國泰航空自約7年前停航以來首次重啟，每周一、四、六出發。由空中巴士A350-900客機營運，飛行時間約為10小時，是全港唯一往返利雅得的直航航班，亦是國泰集團第27條覆蓋一帶一路國家或地區的航線。利雅得這座融合傳統與現代的城市，無論是探索沙特的歷史文化，還是感受現代化都市的繁華，都是不可錯過的體驗。可先遊覽Al Masmak故宫博物院，之後到附近熱鬧的Deerah Souq市集選購香料、線香和傳統工藝品。如果想欣賞利雅得現代化的一面，要到訪高聳入雲的王國中心大廈，頂樓天橋可飽覽全市風光。毗鄰的法沙利亞大廈集購物商場和餐飲場所於一身，快餐和高級食府應有盡有。熱愛大自然的朋友必去世界邊緣（Jebel Fihrayn），距離市中心約1小時車程，站在懸崖之巔可遠眺壯觀的沙漠景色，不怕累的甚至可攀上崖頂，近距離欣賞沙特阿拉伯未經人工修飾的自然美景。此外亦可前往阿拉伯千年古城德拉伊耶（Diriyah），距離利雅得約半小時車程，這裏曾經是阿拉伯王國千年前的首都，如今只剩下斷垣殘壁，穿梭其中仍能想像這裏曾經的繁華。內有博物館介紹阿拉伯的歷史文化，外邊的高級餐廳讓你可以邊用餐邊欣賞古城的日落，入夜打上投射的燈光，又是另一種風貌。

凱恩斯 探索自然奇觀

至於新增往返澳洲凱恩斯的直航航線則每周三班，由空中巴士A330營運，為愛好自然與冒險的旅客提供了便利的選擇。凱恩斯是昆士蘭北部的一個熱帶度假城市，擁有世界著名的大堡礁自然奇觀，遊客可潛入清澈海水中，探索五彩繽紛的珊瑚礁和豐富海洋生物。除大堡礁外，被列為世界遺產的濕熱帶雨林庫蘭達（Kuranda）也是必玩的景點之一，主要分成了商店街區以及雨林市集，旁邊有鳥世界、庫蘭達無尾熊花園、雨林自然公園及澳洲蝴蝶保護區等。庫蘭達距離凱恩斯僅25公里，從凱恩斯出發可乘坐Skyrail空中雨林纜車，纜車在紅峰（Red Peak）停留，可探索雨林和壯觀雄偉的巴倫瀑布（Barron Falls），遊覽完畢後再坐上庫蘭達觀光火車返回山腳，這條19世紀的鐵路在雨林和巴倫峽谷（Barron Gorge）的瀑布間蜿蜒穿行，景色十分優美。

明年新增 慕尼黑及布魯塞爾直航

國泰於下年亦有不少新增航點，包括海得拉巴（啟航日期：3月30日）、達拉斯（啟航日期：4月24日）、慕尼黑（啟航日期：6月16日）及布魯塞爾（啟航日期：8月3日）。其中慕尼黑是德國第三大城，作為著名的啤酒之城，這裏集合世界上最古老、最著名的啤酒廠，可品嘗最地道的德國啤酒。城內保存歐洲各個時期的建築風格、各式各樣的博物館和隨處可見的街頭藝術與文化藝術，矚目之選有慕尼黑北邊的BMW博物館（BMW Museum），內裏除了回顧品牌的發展歷史，並會陳列不少經典車輛，對面則有展示BMW新款車輛的BMW Welt，展品非常豐富，保證讓車迷大開眼界。

另一個新航點布魯塞爾既是比利時的首都，亦是文化和經濟中心，這裏不僅有歷史悠久的古蹟、引人入勝的美術館和博物館，還擁有濃厚的文化氛圍。必定要去被譽為「歐洲最美廣場」的布魯塞爾大廣場（La Grand-Place）、著名雕像撒尿小童（Manneken Pis）、現代化建築原子球塔（Atomium）及比利時漫畫藝術中心（Centre Belge de la Bande Dessinée），可以看到《丁丁歷險記》、《藍精靈》、《幸運的路克》等比利時著名漫畫的原畫、插畫和歷史資料。比利時同時是美食之都，於布魯塞爾必吃之選有以白酒燉煮的淡菜（Mussels）、別具風味的長方形格仔鬆餅Brussels Waffle、散發忌廉香味的列日鬆餅Liege Waffle，當然也不能錯過於聖胡博購物拱廊一帶開設的多間享譽國際的朱古力品牌專門店，加上該國近200間啤酒廠的精彩出品，保證令你大飽口福。

重新設計 全新特選經濟客艙

除新增航點外，國泰亦致力為旅客提供舒適的搭乘體驗，例如翻新後的波音777-300ER型號客機，重新設計的「全新特選經濟客艙」大幅提升顧客的舒適度和享受，例如座位設有皮革頭枕、特製座墊和皮革軟墊腿枕（前排座椅腿枕以皮革包裹），大大提升舒適度。前排座椅的腿枕與擱足板為二合一設計，坐下就能盡情放鬆。頭枕旁配有觸感柔軟的特製翼板，除為旅客提供更佳私隱保障外，亦提高舒適感。而在每排最中央的兩個座位中間，手臂位置設有分隔，預留明確的個人空間。機上娛樂系統亦有升級，每個座位均配備 16 吋 4K 超高清螢幕，這是國泰客機上最寬廣的特選經濟客艙螢幕，提供 4K 娛樂節目及藍牙功能，能連接個人音頻裝置享受機上娛樂節目。此外，每個座位前方都有擺放物品的置物空間和水瓶架，亦可將個人物品放在座位旁的儲物空間，配備 USB-C電源插座，可輕鬆為手提裝置充電。另有內置的輕觸式儲物燈，取用個人物品更輕鬆。至於閱讀燈則隱藏在翼板中，並可按個人需要扭轉燈的角度。餐桌和雞尾酒桌設計令拉出和收起餐桌過程變得更簡單，只需輕按專用按鈕，彈簧裝置會將餐桌從儲物空間中升起，可伸延的雞尾酒桌則讓乘客更方便地放置飲品。客艙設有兩個專用洗手間，配備免觸式沖水裝置、腳踏式垃圾箱和感應式水龍頭，並設有三段式燈光照明以緩和對客艙的影響。另外，在登機時，迎接乘客的是附有國泰「翹首振翅」背光標誌的特色牆，以及特製的挑高天花板。所有客艙均採用了氣氛燈，營造出輕鬆愜意的氛圍。