靈敢侶情：肯學肯做　面試之道？

90年代出去見工，學校好鍾意教人講「我肯學肯做」，時移世易，現在若再講同一句說話，至少我，未必會聘請。

以前科技未發達，想學習真的要靠實戰，「肯學肯做」就成立，又可給未來老闆一個勤力又謙虛的人設。時至今天，就連裝修、髹牆、木工都可以在視頻社交網上有聲有畫地學到，你還說「肯學肯做」，未免給人行貨感覺，真的好學，你來見工前，怎麼不做資料蒐集、怎麼不預先練習本行知識？營商困難，人家未必有閒錢請個非本行的生手，教餐死不如多付少少請個有經驗的，至少不用嘔一桶血然後你又叫辭職。

然而，大企業則不一樣。大企業甚至上市公司，每年都會留預算去培訓實習生，這是他們作為龍頭的社會責任，有些因為可以扣稅、有些則有津貼、有些甚至是家族祖訓。所以，如果你不算太主動去自己實行「肯學肯做」，就試試找大公司，人工未必高，但勝在名聲好、福利有。

說到這裏，難免覺得自己真的年長了。以前，真的一句肯學肯做就可闖天下；以前，我連電腦都不會用，就跑去見寫字樓工，真的邊學邊做。當然，想打天下還得勤力，累積經驗後要肯動腦筋，才可在社會站穩住腳，步步高陞。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情專欄作家、節目廚師、廚藝導師、暢銷書作家。

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