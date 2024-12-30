祝賀中國香港代表隊於2024巴黎奧運及2024巴黎殘疾人奧運會取得卓越成績特別郵票

【特約報道】香港郵政分別以「祝賀中國香港代表隊於2024巴黎奧運取得卓越成績」及「祝賀中國香港代表隊於2024巴黎殘疾人奧運會取得卓越成績」為題，於12月30日（星期一）發行郵票小型張及相關集郵品，慶祝中國香港代表隊創下的驕人成績!

「祝賀中國香港代表隊於2024巴黎奧運取得卓越成績」郵票小型張展示中國香港代表隊共35名運動員在比賽場上出色的表現，並嵌有一套三枚郵票，分別呈現了運動員在劍擊及游泳賽事中竭盡全力角逐獎牌的一刻，並展現對體育的熱愛及香港精神，觸動人心。

「祝賀中國香港代表隊於2024巴黎殘疾人奧運會取得卓越成績」郵票小型張展示中國香港代表隊共23名運動員在比賽場上奮勇拼搏，並嵌有一套三枚郵票，分別展示游泳、硬地滾球和羽毛球三個得獎運動項目。每位運動員憑着無比毅力和鬥志，克服種種障礙，堅持刻苦訓練，最終能出戰殘奧會，令全港市民深感鼓舞和自豪。

這兩套特別郵票實在是意義非凡，而且具有紀念價值，立即到以下網址或各郵政局選購啦！

郵票‧郵趣@Hongkong Post Stamps：