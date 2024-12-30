郭富城晒「冰塊腹肌」　忍唔到口歎麻辣鍋

香港天王郭富城（城城）的「ICONIC世界巡迴演唱會」台北場最後一晚，昨日（29日）在小巨蛋延續回憶殺，相隔5年重逢歌迷，3晚演出轉眼落幕，他向滿場觀眾不捨道別，希望下次回來「不要再等5年」，幽默說：「再等5年我可能跳不動了，希望可以很快再回來。」與歌迷一言為定「也許明年就來開唱」，更風趣邀大家演出結束後「一起吃消夜」。

城城也提到很開心自己演出的電影作品，同樣受到大家喜愛：「我唱歌是從台灣開始，但怎麼都沒有台灣導演找我拍電影。」他希望有機會來台拍片、再辦演唱會：「如果有機會，希望每年都可以來台灣（開唱），一年一次不過分吧！你們一定要等我回來，好不好。」

城城超寵台粉，這次攻蛋不僅端出獨家歌單、硬體升級、全新造型等，前晚第2場無預警晒出「冰塊腹肌」，再現逆齡風采，全場尖叫聲不斷，他則羞喊「我肥肥的」，透露上周去北美巡演時吃太多美食所以不敢脫衣：「早餐點了歐姆蛋，沒想到餐點一來竟然是像『臉盆』這麼大的3人分量。」他喊着要「節食」，結果一來台灣又忍不住品嘗麻辣鍋，對麻辣鍋的愛30多年來沒變過：「就像我對歌迷的愛，一直都沒變。」

他這次攻蛋不僅把握空檔和歌迷敍舊分享，妙語連珠逗得大家開心不已，還瞬間變成暖心爸爸，跟坐在包廂裏的女兒打招呼：「我女兒說昨天沒有看到我，今天位置更近舞台，爸爸在這。」此外，今壓軸場還邀請120位新北市社區的長照機構服務者欣賞演出，讓所有工作者稍微喘口氣，透過最動感的方式釋放壓力，天王也藉此在歲末年終之際獻上祝福，為5度攻蛋留下溫暖回憶。