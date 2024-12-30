Twins巡迴演唱會破100場　特別加料「送禮」大派福利

Twins成員蔡卓妍（阿Sa）和鍾欣潼（阿嬌）完成倫敦站的巡演唱會，28及29號晚繼續舉行第100及101場巡唱。在首場中，兩人穿着全粉色服裝，活力滿滿隆重登場，連續唱跳7首經典歌曲，包括《高手看招》、《明愛暗戀補習社》、《二人世界盃》及《愛情當入樽》等。

Twins先跟觀眾互動，不停以普通話及廣東話交流，但阿Sa擔心部分粉絲聽不明，笑言：「算了，我們還是說普通話吧，我們可是非常有語言天賦的，華語、廣東話都可以！」之後換上「夢幻仙女裝」，演繹了《眼紅紅》、《幼稚園》及《我們的紀念冊》，勾起粉絲的集體回憶，再以騷味十足的性感造型獻唱《女人味》，搭配扇子舞，展現能唱能跳的才華。期間，天后容祖兒及關智斌等「現身」，送上祝福片為Twins打氣。

唱到代表作《下一站天后》時，阿Sa表示這歌是兩人唱過最多次的一首歌：「我們常常都說這首歌唱到都要『吐』了，但每次唱時都很不一樣，每次都會很感動。」在Encore環節中，雖然大會沒有安排握手環節，但Twins依然大派福利，特加料設「送禮」及點歌環節。阿嬌謂：「我們今天可以多唱兩首歌，補償開場慢出來的時間，今天也是第100場，所以就給你們一些福利。」而台下的粉絲高舉大字報，務求吸引Twins注意而被點中，結果「孖女」清唱了多首廣東歌歌，唯一一首國語歌是《留言牆》。

演唱會以《風箏與風》作結，阿Sa形容歌曲是代表兩人關係，阿嬌謂：「其實我們是兩個性格不一樣的人，但是我們在一起就好像得到了對方的力量，也好像我們和粉絲的關係一樣，沒有你們，我們也不行。」阿嬌在倫敦站時，被指身形翻脹，而到新加坡一站，似乎阿嬌再變加大碼，不過身手靈活，甜美笑容表現出自信。

而29號晚的新加坡站尾場的完騷前，阿Sa有感終於完成2024年最後一場騷時，感觸良多，不停拭淚爆喊說：「我想起年頭開始呢個演唱會，其實真係發生咗好多事，但係我哋都排除萬難…，我哋做咗一年演唱會，我哋真係好叻呀，其實好想講，真係…，真係好感動，換位你哋試吓企喺度，一路同你唱歌，一路對住你笑。」期間更喊到要背向觀眾，而身旁的阿嬌不時送上安慰。