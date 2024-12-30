衛詩雅再下一城　膺金蓮花影后

藝人衛詩雅再迎來好消息，於國際電影節上憑主演英皇電影《破．地獄》成功封后，內地男星朱一龍則榮登影帝寶座。而陳家樂獲頒「最佳男配角」，得獎後不忘公開放閃多謝太太。

「第16屆澳門國際電影節」及「第15屆澳門國際電視節」昨晚同時舉行，並公布「金蓮花獎」各獎項得主。紅地氈上星光熠熠，英皇集團主席楊受成率領旗下藝人任達華、方中信、衛詩雅、楊天宇、許靖韻及壽星仔關智斌等傾巢而出。何佩瑜盡顯「峰」情，相當搶鏡，而高海寧則以紫色晚裝現身，高貴優雅。而早於頒獎禮舉行前數小時，大批朱一龍的粉絲已帶同應援物到場等候偶像現身，最終他以一身黑色西裝打扮帥氣登場。

頒獎禮上，衛詩雅擊敗勁敵《默殺》的張鈞甯獲頒影后，心情興奮的她於台上表示：「多謝英皇嘅家人們，多謝《破．地獄》嘅團隊，多謝喜歡呢套電影嘅觀眾，多謝香港電影！」至於朱一龍憑主演電影《負負得正》奪下影帝殊榮，他回應道：「很意外，多謝大會一直在鼓勵我，多謝創作團隊。」

陳家樂再奪男配

而陳家樂憑參演電影《紥職3》撼贏《默殺》的吳鎮宇，榮獲電影界別的「最佳男配角」，他上台領獎時不忘多謝太太連詩雅當其背後的女人：「喺我全程投入工作嘅時候，幫我照顧家庭，等我無後顧之憂。多謝老闆喺我入行16、17年一直畀好多機會我，仲有已故陳木勝導演畀機會我拍電影。」而這是家樂繼9年前憑《幸運是我》後，再次勇奪同一獎項。至於高海寧則憑參演劇集《新聞女王》，獲電視界別「最佳女配角」，實至名歸。