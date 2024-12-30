相信呢段日子有唔少人都會趁放假出埠玩幾日，你鍾意約埋成班朋友抑或獨自出發？查實兩種出行模式各有優點，選擇邊一種要視乎你想熱鬧啲定自由啲，而對於泰國模特兒Snow Ice嚟講，獨遊嘅樂趣勝於一切。

身材火辣

泰國係唔少港人嘅外遊熱點，一來可以享受陽光與海灘，二來多嘢食又多嘢玩，最緊要係價錢平！來自泰國烏隆府烏隆他尼嘅靚女Snow Ice，成日會去國內唔同地方玩，但好少約埋朋友出發，傾向獨來獨往，可以一個人靜靜咁充電，唔使應酬別人，仲話玩性感自拍亦會放啲喎！如果有睇過阿妹嘅社交帳號，你會發現大量旅行相，當中有唔少着到勁少布，加埋佢副偈玲瓏浮凸，心口對車頭燈分量十足，確係睇到人流晒口水！

用心良苦

話時話，Snow Ice一開始以時裝模特兒身份出道，頻頻為雜誌影相，因樣靚身材正，又拍咗好幾輯性感寫真，逐漸被網民留意，於是喺幾年前踩埋入網紅界，為化妝、時裝、內衣等品牌擔任網絡代言人，全力吸金。除咗商業演出之外，Snow Ice又經常拍攝大尺度寫真，所以人氣以幾何級數上升，但因工作過勞，有段日子發現身體狀態下滑，為免健康受影響，開始藉旅行減壓，並透過上載自拍照，分享所見所聞。

問到阿妹點解咁鍾意喺國內旅遊，佢就話泰國真係好好玩，希望利用自己嘅人氣做吓宣傳，等多啲人認識，真係用心良苦。

Profile

出生地：泰國

身高：166cm

三圍：34E-23-34

模特兒出身嘅Snow Ice，自從做埋網紅，唔止人氣勁咗，顏值同狀態都有所提升，登入其社交網，就可以感受吓佢嘅魅力有幾勁！