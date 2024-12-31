【是日通勝】

農曆十二月初一

甲辰年 丙子月 己巳日

吉時：凌晨3時至5時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：中午11時至1時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：祭祀、安門、置產

忌：出行、動土、嫁娶

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：33、02、40

幸運顏色：黃色

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：工作表現可圈可點，勿因別人誇讚而自滿。

金牛座：精力旺盛，遇強愈強，遇到複雜問題也不怕。

雙子座：待人接物不可太計較，以免令身邊人反感。

巨蟹座：愛情運比較弱勢，過於被動難獲愛神眷顧。

獅子座：收入穩定，經濟狀況佳，生活滿意度提升。

處女座：身心狀態差，須小心處理文書，以免出錯。

天秤座：謀事遇上阻力，遇到問題一定要問個明白。

天蠍座：謹記鬥氣傷感情，已有伴侶者要控制脾氣。

人馬座：助人為快樂之本，幸運之神不會待薄好人。

山羊座：只要有足夠耐性，可把當下難題逐一克服。

水瓶座：防人之心不可無，有機會遇上口蜜腹劍的人。

雙魚座：忙得焦頭爛額，面對無理請求要懂得拒絕。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）鼠 財運佳

（跌）龍 是非多

鼠：財運佳，切記機會不等人，好好把握。

牛：工作表現不似預期，易在競爭中落後。

虎：獲伴侶無限量支持，幸福感油然而生。

兔：事業運強，不妨給自己設下短期目標。

龍：易惹是非，面對意見分歧時要沉住氣。

蛇：要改善時間管理，工作效率有待提升。

馬：情緒不穩，疑神疑鬼，容易胡思亂想。

羊：要留意身體狀況，勿再吃垃圾食物了！

猴：沒精打采，做事欠動力，生活多阻滯。

雞：財運上升，審慎投資，易有意外收入。

狗：跟同事分享心得，合作關係會更順暢。

豬：是日沖煞，面對棘手問題，苦無對策。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

空亡

六甲空亡在本命中所指何事，自然是要以日元五行而區分，是命中財星空亡？命中官殺星空亡？命中之食傷星空亡？命中之印星空亡？命中肩劫星空亡？所空亡之物對己是有利抑或不利，便要觀察此空亡之星對日主為忌定為喜。

不論日主之五行金木水火土，若以亥子水為喜而空亡了，那對日元是欠佳的。但若以亥子水為忌的，對日主而言便是有利了。當中之空亡也可以區分為輕微影響、不影響或影響嚴重。

若空亡之字為忌的，比如是子字，如此子字不在四柱地支中，那麼影響便不大。若此子字在四柱地支中，那麼影響便最大。反之，如以子字為喜的而空亡，此子字不在四柱地支中，不利之情況便大，如此子字在四柱地支中，不利之情況較輕。

首先，四柱之分野，年柱代表祖上，月柱為兄弟父母宮，日支為配偶宮，時支為子女宮，故年柱見空亡，主和爺爺嫲嫲緣薄，或出生後無緣見爺爺嫲嫲。空亡在月柱那與父母兄弟緣不足，早離家。日支空亡與配偶緣薄，或不容易有結婚對象。時柱空亡與子女緣薄，或有子女不齊的現象。