娛圈單打︱戲裏戲外皆一起　二人關係好迷離

《愛．回家》「大小姐」林淑敏與「送水輝」許家傑呢一對，不嬲深受觀眾歡迎，惟近日有網民爆料，指曾在黃埔偶遇二人，二人冇乜禮貌，打招呼都唔瞅唔睬，一啲都唔Nice。也有網民持相反意見，話見過二人拍攝完畢一齊離開，見狀要求合照，並無托手㬹。

即係咁，藝人收工後是否親民，同演技無關，只要將工作做好，已對觀眾有交代。咁當然，若然藝人對粉絲親切啲，大家開心啲，形象都好啲。點都好，本欄無意研究大小姐同送水輝私下為人係點，反而更加留意，何解咁多網民都捕獲過二人工餘在一起呢？不論在公在私，佢哋都超級好感情喎。

其實，莫講話網民成日在街上碰到呢對螢幕情侶，傳媒亦不時攝得二人出雙入對，若然不知就裏，恐怕大家都會以為佢哋係真正一對。林淑敏早就結婚，圈外老公更陪佢走過抗癌路，大小姐亦擺出情比金堅狀，非常感激老公。

可能大難不死必有後福，抗癌成功後，大小姐事業迎來轉機，《愛．回家》帶挈入屋兼獲獎，同送水輝組成情侶檔深入民心。自此外界幾乎冇聽過大小姐提起老公，兩公婆亦冇在公眾面前合體過，反而頻頻見到大小姐身邊係送水輝。

去年忽然傳出，許家傑私約年輕貌美的「Elaine」李芷晴睇戲食飯撐枱腳，林淑敏被蒙在鼓裏，回應時故作大方，盛讚李芷晴又後生又靚女。之不過，襄王有心，神女無夢，李芷晴以「前輩」形容男方，明示沒有發展空間。緋聞平息，送水輝同大小姐雨過天青。人非草木，日夜相對，呢對好拍檔，感情零舍不同。