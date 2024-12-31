史泰龍被爆曾背妻偷食賠上婚姻　因一個舉動自認為懦夫

荷里活巨星史泰龍（Sylvester Stallone）於2022年8月被結婚25年的索妻Jennifer Flavin向法庭入紙申請離婚，想不到離婚僅1個月，兩人即宣布閃電復合。查實龍哥的龍嫂早於上世紀90年代曾經歷過「情海翻波」。當時龍哥更因為與模特兒偷食而向當時未婚的龍嫂提出分手！

史泰龍於80年代尾與Jennifer初邂逅繼而發展戀情，當時他42歲而女友只年僅19歲。不過直至1994年，史泰龍寫長達6頁紙的分手信向女友提出分手，信中他承認與美國超模Janice Dickinson偷食。他當時更深信她懷有自己的骨肉，後來B女出世後做了測試後證明他並非父親。最終龍哥鬆一口氣返回女友Jennifer身邊，並於1997年結為夫婦。

雖然「偷食事件」已事隔30年，但龍哥早前與太太受訪時仍對當年分手的方式仍「猶有餘悸」，他直認是「懦夫」：「那個是最不真誠的分手…你用文字來交代是因為你沒有膽面對面講。」而他解釋避免「面對面分手」的另一個原因是他不想分手。龍嫂亦於訪問中批評老公當時的「分手方式」：「都幾馬虎。你不可以透過信件與一個拍拖6年的人分手。我不是求他回心轉意返回我身邊，我當時只想與他交談。」