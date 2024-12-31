東方日報C1：郭富城尾場放風　盼攻台灣影壇

天王郭富城在台北舉行的巡迴演唱會有驚無險完成，雖然首場發生墮台意外，但無損他將當地視為福地的鍾愛，全場啟動「甜嘴」模式，還自爆有個願望是拍攝台灣導演的電影！而張惠妹與城城打對台，有官員因違反規定直播演出遭洗版鬧爆。

城城的《ICONIC世界巡迴演唱會》前晚在台北小巨蛋落幕，這是他相隔5年再與台灣粉絲「重逢」，即使首場已發生手指被舞衣刮傷濺血，後來又跌落舞台機關的意外，但完全沒有動搖他對發迹地的鍾愛。他在3場演唱會中不停派福利，受傷後除了報平安，當歌迷大喊「脫脫脫」，原本自嘲好肥的他突然拉開襯衫露腹肌，去到尾場亦全程盡晒冧功，不停向觀眾大講甜言蜜語，例如「完成演唱會約大家消夜」、「你是我的巧克力」、「吻我，不要問我」，讓全場歌迷如癡如醉。

其後城城再來個愛的告白，坦言不捨得向滿場觀眾道別，又喊話：「不要再讓台灣歌迷等那麼多年，希望每年都來，也許明年就來開唱，一言為定。」他更自爆一個長久以來的願望，當年因拍廣告在當地爆紅的他，希望有一天能夠參與由台灣導演拍攝的電影，他說：「我是在台灣唱歌的，所以對我來說意義非凡。在電影方面，也給了我很大的榮譽，比如金馬獎，心裏很想來拍電影。」結果搞到全場尖叫聲連連！

阿妹引發「地震」再接投訴

另外，張惠妹繼周杰倫後亦在台北大巨蛋開唱，剛巧與城城打對台，有指嘉賓連日來穿梭兩大演唱會，大前晚阿妹獲好友林心如、蘇有朋、陳嘉樺及負腳傷的楊謹華等星級粉絲拉隊捧場，而前晚更邀得混血型男鳳小岳，擔任今次「破蛋」的唯一演出嘉賓。鳳小岳彈着電結他登場，與阿妹合唱《永遠的快樂》，瞬間炒熱全場氣氛。阿妹又笑說：「今晚第4場了，我好像有一點點捨不得、捨不得啊！我們從第一場重來一次好不好？」令4萬粉絲尖叫聲不斷，而當晚更有官員明知故犯，在社交平台直播阿妹演唱會長達20分鐘，惹來大量網民洗版表達不滿，批評是「帶頭違法」，最後涉事官員要刪除所有影片，還發文公開道歉，大叫「阿妹我愛你」求原諒，但仍未能令網民息怒，引發侵權著作爭議。

據悉阿妹今次的演唱會亦引來附近居民投訴，尤其大前晚開騷後，台北市政府陸續接獲市民熱線舉報，反映演出造成震動等多種問題，結果兩小時內共收到84次電話投訴，有居民甚至指家中水杯、吊燈及風扇等都在晃動，甚至有人提出禁止大巨蛋內所有的集體跳動，以策「安全」。

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