無綫小花何依婷上年尾跟圈外男友拉埋天窗,適逢結婚一周年,她於本月初再公布喜訊,宣布跟老公成功造人,早前就跟老公來了個「3個人的海島之旅」,昨天則在社交網大晒孕照,她寫道:「Happy Babymoon!Saying goodbye to all the ups and downs in 2024,期待2025新開始新身份。」

現已懷孕5個多月的她,頭戴草帽、配襯吊帶大V粉色小背心,再外加一件薄薄外套,大晒白滑肌膚,上圍更明顯因懷孕而升Cup,性感得來又健康。粉絲們紛紛大讚她越來越靚,並留言替她打氣:「期待2025,靚媽加油」、「Pretty mom」、「努力加油,幸福的婷」、「依婷做咗靚媽媽,身材又好咗,2025加油。」