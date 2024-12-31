「神奇女俠」Gal Gadot自爆懷孕時因大腦有血塊而險死

憑DC女超英「神奇女俠」爆粗的39歲以色列女星Gal Gadot今年3月突然宣布為老公Jaron Varsano誕下第4名女兒Ori。由於她之前一直沒有公開懷孕，因而令不少粉絲大感意外。而周日（29日），她於社交網透露今次懷孕險死。

她透露懷孕期間大腦中出現「巨大血塊」，她表示：「今年係充滿深刻挑戰同深刻反思嘅1年，我一直思考點樣，甚至係咪要分享個人故事。最後，我決定等我個心引導我。最重要係，我希望透過分享，我可以提高意識同支持可能面臨類似問題嘅其他人士。今年2月，喺我懷孕第8個月嘅時候，我被診斷出我腦入面有個巨大血塊。幾個星期以嚟，我一直忍受住難以忍受嘅頭痛，只能臥喺床度，直到我最終接受磁力共振檢查，揭示咗可怕真相。一瞬間，我同家人意識到生命係幾咁脆弱。」

她表示得知第一時間得知病況後立刻決定動手術，並希望通過自身經歷提醒大家關注健康：「每10萬名30歲以上嘅孕婦之中，約有3人可能患上腦靜脈竇血栓（CVT），雖然罕見，但及早發現係可以治療，如果呢個故事能令一個人因為關注健康而採取行動，咁分享都係值得嘅。」