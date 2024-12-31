香港快運航空與AXA安盛推出全新航班延誤參數型保障　提供更多彈性「遊」你選擇更多

【特約報道】去旅行最重要是甚麼？除了玩得開心，亦要玩得放心！香港快運航空（香港快運）與AXA 安盛香港及澳門（AXA 安盛）自今年年中宣布成為獨家合作夥伴後，已推出多款貼心的旅遊保障產品，以滿足旅客的各種需求。在AXA Partners的支持下，我們宣布推出航班延誤參數型保障，購買U-First優先服務的合資格香港快運旅客均能享受此保障。香港快運航空是亞洲第一家為其顧客提供參數型延誤保障的航空公司。

香港快運商務總監王基傑表示：「作為香港唯一低成本航空公司，除了提供實惠的票價，亦讓顧客按行程所需選擇不同的增值產品，體驗『遊』你選擇更多的彈性及自主。今次香港快運跟保險界的權威AXA安盛進一步加強合作，為購買U-First的顧客提供航班延誤保障，讓他們減少對航班延誤的不便，連同早前推出的各項保障產品，包括單次旅遊保險、全年旅遊保險和個人意外保險等，全方位保障旅客的需要，讓他們玩得自在又安心，無顧慮地盡情去飛！」

AXA安盛香港及澳門首席一般保險業務總監黎柱基表示：「作為客戶的可靠夥伴，AXA安盛一直致力透過跨業界合作，為客戶提供創新的保障方案。我們很高興延續與香港快運的夥伴關係，進一步加强合作，推出嶄新的航班延誤參數型保障產品。這項創新方案以簡便、透明、以及高效的機制，滿足客戶需求。未來我們將繼續開發更多元化的保障方案，全方位照顧客戶需要，為客戶帶來更多快捷便利的保障體驗。」

AXA Partners 區域行政總裁 Adelane Mecellem 表示：「我們對與AXA安盛及香港快運的合作奠下這個新的里程碑，感到非常驕傲。這次合作展示了AXA Partners在旅遊保險方面的卓越專業知識，為旅客提供創新的方案，提升他們在旅程每個階段的體驗。」

擴展旅遊保障產品至中國內地及南韓市場

「卓越」豐盛守護樂個人意外保險