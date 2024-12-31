唐詩詠遊西藏首現高山反應　攀5千海拔朝聖路

藝人唐詩詠早前開始烘焙店，正式榮升老闆娘的她，經常也坐鎮店面落手落腳，雖然忙個不停，不過她也懂得忙裏偷閑，趁住2024年完結前到西藏走一轉，她在社交網晒相跟粉絲分享旅程感受，寫道：「2024年的最後9天，終踏上西藏朝聖之路，從成都去林芝，再由林芝坐車入拉薩，睡了一整天調整身體。」她透露人生首次出現高山反應，不過吸了氧氣及多喝水後，症狀便緩和了，之後便再次起程，前往行程中到最難到的地方：「在離西藏大約三、四個小時車程的一個寺廟，我們攀過兩個5千海拔的山，經過一個小村莊，由於沿路甚麼都沒有所以領隊安排了一架餐車，我們一邊看着喜馬拉雅山山脈、雪域聖湖、羊湖，一邊享受我們簡單的午餐，然後看着這些美景，你會感到自己是多麼渺小。」經過稍事休息，一行人再起程到另一個位處4千海拔高的寺廟，亦沒有再出現高原反應，她續説：「背上氧氣瓶，大概用了45分鐘上山，又再一次俾眼前嘅美景所震撼！」

她形容今次是一次靈魂之旅，令她找到了內心的平靜，學習到慈悲、感恩和敬畏之心，感受到與大自然相融的愉悅，坦言真實感受是無法用言語完全表達，要親自踏足過才能領悟到。