冼靖峰首參加新城頒獎禮大感觸　佢都要用作品說話

入行3年的歌手冼靖峰（Archie）近日首次參加新城頒獎禮，更獲得《勁爆躍進男歌手》銅獎，在今年樂壇第一張成績表已經取得成績，感到相當開心，他在社交網長文分享感言：「出道三年...我發現我跟每一個身邊的人說，他們都不相信...這是我第一次參加新城勁爆頒獎禮感謝新城的邀請與肯定，感謝馬浚偉，謝謝DJ們喜歡我的歌，願意聆聽我的故事能夠獲得《勁爆躍進男歌手》獎項，對我來說真的不容易，這些年來的改變與嘗試確實有令我卻步的時候，每次得到的鼓勵都令我更清楚知道，無論發生任何事都不要退縮不要放棄。」他續指要感謝的人真的太多，感謝TVB給予我的每個機會，謝謝樂小姐（樂易玲）給予的方向與鼓勵，謝謝公司團隊們，無論在甚麼時候、甚麼環境也助我發揮最好的自己。

Archie萬分感激遇到每一位合作過的音樂人，從《聲夢傳奇》的每次現場，發行的每首單曲，每一次的活動表演、演唱會、到《亞洲超星團》，也謝謝他們願意分享經驗，令他一步一步成長，還多謝梳化服團隊將他殘破的樣子dress up得靚靚，每次都為他打造最好最適合他的造型。

他又不忘家人的支持：「謝謝我的爸爸、媽媽、還有調皮的弟弟，這些年你們都一定為我而操勞了不少，無論是我麻煩的要求，或是我大意的決定，甚至是我無理的追求，你們都一一見證着、包容着、教導着。我會記住每天起床時候對自己許下的承諾，live everyday to the fullest，珍惜身邊的人和事，珍惜時間，珍惜所有美好的。」最後最後他更感謝謝不離不棄的「弓箭手」們一直風雨同路，他說：「你們對我來說是最寶貴的朋友們，我真的不想說太多肉麻的說話，來年繼續用更多作品證明自己，回饋你們，用我的音樂說話。」