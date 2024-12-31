台灣#MeToo︱宥勝二審獲緩刑5年唔使坐監　仲有得上訴

台灣男星宥勝去年被爆出對女員工舔耳、強吻、環抱、解內衣襲胸，雖然被害女子均不提告，但檢方認定涉嫌強制猥褻仍起訴，今年5月遭判8個月徒刑，他因不服而提上訴。案經上訴，台灣高等法院認為宥勝再犯風險低，經此偵審程序之後，被告應知謹惕，所宣告之刑以暫不執行為適當，因此今（31）日判處8月徒刑，緩刑5年，須支付公庫200萬元新台幣（約47.34萬港元）。可上訴。

台灣高等法院發言人表示，宥勝於二審雖然坦承犯行，但量刑因子並未因此變更，駁回被告的上訴。另外，被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，審酌他在原量刑之後，主動進行心理諮商治療，有事證足證被告在接受諮商之後，已經深切知悉其對被害人屬於權利型強制猥褻加害行為，經過風險評估後，認為再犯風險是低的。

發言人指出，被告於二審審理時仍然坦承犯行，尋求管道解決自身不正的認知偏差，這些是原審未及審酌的事項，所以二審認為經此偵審程序之後，被告應知謹惕，所宣告之刑以暫不執行為適當，所以諭知緩刑5年並向公庫支付200萬元，並應該到檢察官指定的機構完成被害人處遇治療計畫，不得對被害人實施身體精神上接觸騷擾、脅迫或其他不法侵害行為，以保護被害人，使其回復平靜的生活。這些附條件如有違法，則撤銷緩刑。