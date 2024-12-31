炎明熹被雪翻版？任暟晴拒就範加簽長約　遭封殺連《聲生2》都上唔到

「樂壇小天后」炎明熹傳因合約問題，結果被雪，早前出席主演的音樂特輯《戀上西沙》宣傳活動被指是「解凍」，但實質是一早接落的廣告Job，「假解凍」的炎明熹，當日完騷即被大會以趕時間為由將她拉走，拒絕受訪。

然酬《聲夢》第二季贏家任暟晴，原來同一命運。今年鍾柔美、詹天文、姚焯菲 全被力捧，並登上樂壇頒獎禮，惟任暟晴無晒聲氣，如同被雪的炎明熹。據知，無綫月前有人在經理人部發爛，大罵下屬無用，竟被《聲生不息2》監製接觸到任暟晴，揚言將她「封殺」。此事傳遍整個內部，《聲生2》鎖定的人選任暟晴最終無法登上這舞台，反之樂易玲愛將鍾柔美出現該節目。

事緣《聲生2》籌備期間，一直透過TVB邀請任暟晴上節目，但得不到確實回覆，甚至之後以「冇期」為由推掉。直至10月中，距離《聲生2》開播只有半個月，節目監製終透過曾在《聲生》演出的歌手，聯絡到任暟晴，雙方會面後始知有人從中作梗，阻攔Jasmine的機會。

揭發後， Jasmine即向所屬的TMG(TVB MUSIC GROUP)高層何麗全 求開綠燈，讓她演出《聲生2》，知情者說︰「何生答應放人，還叫任暟晴準備11月上去錄影。」但有人繼續出手攔路。有指公司會議上，遭到某方丈反對。知情者說︰「有人話任暟晴唔肯加簽，就唔應該白白將呢個好機會畀佢。雖然何生係曾志偉嘅人，幫佢睇實TMG，不過呢度充斥山頭文化，曾生同樂小姐近年暗鬥，而傳聞何生出年離場，相信何生都唔想為咗一個𡃁妹，煩到自己。」社交網亦一度傳出《聲生2》的嘉賓名單，當中名字有任暟晴，惟播出時她被換走。

其實「加簽事件」早在任暟晴《聲夢2》參賽期間己發生，亦因拒絕就範，令她之後成為樂易玲的眼中釘。據了解，每位《聲夢》參賽者，一入圍已跟TVB簽下5年藝人約，即樂易玲管轄範圍。而Jasmine比賽時，因睇得唱得深得網民歡心，樂易玲預見這位大熱將成生金蛋的偶像，於是比賽中途，有人目睹她走到後台，以獎項做餌，游說Jasmine加簽5年。即是比賽未完，就要孭住10年長約的綑綁。

任暟晴生於有學識的家庭家境，不會任由擺布，故賽前拒絕加簽。知情者謂︰「5年已經唔係一個短時間，任暟晴家人覺得點解仲要加簽多5年，況且攞獎係憑實力，所以一口拒絕。因為當時綜藝仲係曾志偉話事，所以就算任暟晴冇按樂小姐意思加簽，曾生嗰邊都照實力定輸贏。」