洋葱︱古巨基結婚10周年大搞　全因囝囝與爸爸可愛對話

2024年去到最後一天，今年亦是古巨基與Lorraine結婚10周年，基仔有感而發，在社交網上載之前與囝囝一起慶祝「10周年」派對點滴，一字一句充滿溫馨，他寫道：「2024年的回顧，這個晚上一定會記一世。感謝各位長輩和識於微時的好友，見證了我和太太一路走來的愛情和10周年結婚紀念。過去幾年，我和太太都比較低調簡樸地過每個周年紀念，即使今年是10周年，本身都只是想三口子小慶祝而已。因為一件事，讓我改變了想法。」

原來今次大搞，是因為囝囝Kuson，Kuson與爸爸可愛對話，令基仔鼻子一酸：「有一晚，

我陪Kuson睡覺，睡前我們喜歡聊天。」

對話內容如下：

Kuson : 爸爸，點解你和媽媽手指有一樣嘅戒指？

基：因為爸爸同媽媽結婚，所以戴咗同一樣嘅戒指嘍。

Kuson：你哋幾時結婚㗎？

基：差唔多10年前喇。

Kuson:有邊個嚟你哋個結婚呀？

基：爺爺嫲嫲公公婆婆，好多朋友⋯⋯。（下刪幾百字）

Kuson: 咁我有冇嚟呀？

我：冇呀，嗰陣時你仲未嚟到呢個世界呀。

Kuson : （停了兩秒）⋯我好想去爸爸媽媽個婚禮啊⋯。

基仔：那一刻，我覺得他好可愛，亦有點兒鼻酸。突然覺得，我不能帶他回去10年前，但我可以辦一次像Wedding的10周年聚餐，讓他與爸爸媽媽一起感受像10年前那次充滿愛的晚上。當年結婚，我特別做了一首《我與你》去記下這個人生重要時刻。這次10周年，我問Kuson要不要像Papa一樣去錄音室唱首歌。

Kuson : 好呀好呀爸爸！

基：然後在錄音室，Kuson和我說服了怕醜的媽媽也開腔合唱！Kuson為此多麼的興奮！

所以這個二人的紀念日，有一首屬於我們仨的歌。每一天每一年，我與你與你，繼續做彼此的Sunshine。