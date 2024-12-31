余香凝疑暗示今年曾小產：一位小天使來了又走了

影后余香凝（Jennifer）於今日（31日）上載年末回顧，與圈外富二代老公育有一對子女嘅佢，人前生活美滿，但原來人後有令人心痛嘅回憶。2021年誕下女兒Clare嘅佢，去年9月再誕下囝囝，但佢忽然發文剖白今年曾有一位「小天使」出現，更爆出疑似曾經歷小產：「2024已經到最後一天了 又是很多挑戰和機會的一年 得到很多同時也失去了很多。一位小天使來了然後又走了👼🏻婆婆也離開了 在對生命充滿疑問的時候 遇上了劇集 彷彿上天對我一個解答 也許很多事情我們也預計不了 就好好生活，好好珍惜眼前人 好好感受心跳、呼吸、醒來可以行動自如、可以笑，可以哭的寶貴」

佢續勉勵自己下年要好好活在當下，期望2025年可以更好：「跟如果在2024年過得太好的你說聲『辛苦了，你好叻！』2025年一切會更好的，繼續好好活在當下❤️」

余香凝回覆東網稱：「係呀🙏🏻小天使永遠都會係我哋心中 多謝關心」

而余香凝附文上載一段於導演彭秀惠家中聚會片段，余香凝讀出好友向佢寫嘅鼓勵說話：「無論成果是怎樣也好，要記得對自己說我好叻，不要忘記當下的美好和幸福」余香凝更讀至哽咽，雖然未有落淚，但已非常感動，箇中感受只有自己知。