2025年必玩　美．日．泰激新主題樂園

喜歡刺激機動遊戲及現場娛樂表演的朋友,2025年絕對讓你興奮不已,事關世界各地有不少重量級主題樂園於今年登場!焦點落在5月22日於美國佛羅里達州開幕的環球史詩宇宙(Universal Epic Universe),佔地達誇張的300公頃,既推出全新的《哈利波特》電梯式機動遊戲,同時又有「超級任天堂世界」等人氣爆燈園區,絕對想先玩為快,另外日本沖繩及泰國曼谷亦各有話題主題樂園落成,保證玩得盡興!

----------------------------

佛羅里達:5大區域 各有賣點

備受期待的環球史詩宇宙主要分為5個區域,當中最矚目的莫過於「哈利波特魔法世界:魔法部」區域,必玩推介有電梯式遊樂設施Harry Potter and the Battle at the Ministry,以《哈》電影中的巫師通過壁爐及呼嚕粉作空間移動的呼嚕網為靈感,玩家屆時會進入魔法世界電梯內,跟哈利波特、榮恩、妙麗等聯手追逐於審判中逃走的恩不里居,過程會有食死人和野獸現身攻擊,而電梯則會作出上下左右相應移動,帶來耳目一新的觀賞玩樂滋味。同一區域同時設有《哈》首個正規劇場、咖啡館、餐廳和商店等。其他注目區域有將經典電玩系列《超級瑪利歐》世界忠實呈現出來,可一嘗真實版《瑪利歐賽車》等遊樂設施的「超級任天堂世界」。另有以動畫《馴龍記》中的維京人和龍為主題,設有龍形雲霄飛車和維京船形水滑梯等設施的「馴龍記.博克島」區。不可錯過的還有「闇黑宇宙」及「星際公園」兩個壓軸區域,前者讓你體驗邊奔跑邊躲避狼人、吸血鬼和其他怪物的刺激恐怖,後者則有一家大細啱玩的太空船主題過山車和星座旋轉木馬。而主題公園內擁有500間客房的Universal Helios Grand Hotel也將於同日開幕,讓訪客住宿及玩樂一條龍得到滿足。 3 日票(佛羅里達環球影城、冒險島樂園 2 天門票+環球史詩宇宙1天門票)每日US$ 117.33起(約HK$915)。

----------------------------

沖繩:大師出手 用盡自然

提起沖繩,旅客大都會想起那霸市,但今年沖繩本島北部絕對引入注目。事關橫跨名護市及今歸仁村的60公頃土地於今年夏季會開設主題樂園JUNGLIA。公園投資額達700億日圓(約HK$35億),一大亮點是找來幫瀕臨破產邊緣的日本環球影城轉虧為盈的行銷大師森岡毅作CEO的行銷公司作策劃,特色是善用園區與世界自然遺產山原(Yanbaru)地區的森林非常接近的優勢,於是利用自然及其地形來設計公園景區,既有特色又能傳達該地區的魅力。 亮點之一是刺激驚險的恐龍主題娛樂設施,旅客坐在裝甲車體驗於叢林中被恐龍追捕,就像走進了侏羅紀世界一樣。另一必玩項目是熱氣球體驗,升到半空360度俯瞰山原的叢林與大海。其他還有高空玩鞦韆、在樹林中體驗飛索、於山原森林欣賞煙花等,此外園區還備有餐廳及水療設施,前者特設有戶外「鳥巢」座位,可邊享當地食材炮製美食、邊飽覽綠林美景。後者則從地下1,600米的侏羅紀地層抽出溫泉水,玩到累了不妨在此浸浴。

----------------------------

曼谷:恐龍世界 親歷其境

《侏羅紀世界》電影系列吸引了世界各地的恐龍迷追捧,除了睇戲,該系列更於世界各地舉辦了期間限定、名為Jurassic World: The Exhibition的展覽,訪客於場地內邊走邊看展品,包括有《侏》電影中出現的研究設施、陀螺儀等交通工具,當然少不了造型幾可亂真、懂搖頭擺腦的機械恐龍,讓粉絲們恍如置身於電影世界般。趁7月該系列有新作《侏羅紀世界:重生》上畫,曼谷Bang Kho Laem區的Asiatique河濱夜市於今年第2季會有總面積達6,000多平方米的Jurassic World:The Experience開幕。簡單講就是一個長期兼加料版的Jurassic World:The Exhibition,該園區工程分為4個階段,屆時有投資額達THB14億(約HK$3.2億)的首階段工程率先投入服務。園內會以巨大的恐龍蛋作為地標,主打展示恐龍的各種生活方式,當中自然少不了大大隻的機械像真恐龍,並同時重現了《侏》系列電影的經典場景,配搭主題餐廳和商店區域,肯定令粉絲樂在其中。