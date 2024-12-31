東冲有料到：2025我的希望

40多年前中村雅俊於香港大專會堂舉行演唱會，我前往追星更順利跟他合照。（胡慧冲提供）

一年容易又過去，一眨眼今天已是2024年的最後一天，明天是2025年的開始。

懷着新的希望，小弟終有機會再次目睹日本著名歌手中村雅俊先生的風采，事關他將於5月在香港舉行演唱會。

小弟從小已是中村先生的歌迷，對他的歌十分着迷，就算今時今日去日本旅遊，耳筒傳來的依然是他的歌聲，愛邊聽邊感受日本風情。

40年前我跟中村先生在香港大專會堂外合照，這次他重臨香港，當然希望能再次跟他拍照，但更渴望的是，可以跟其他粉絲齊齊大合唱他的歌曲。

多年來，他的不少首本名曲被改編為廣東歌，最膾炙人口的首推《前程錦繡》，另外羅文的《波斯貓》、呂方的《聽不到的說話》、黃凱芹的《雨中的戀人們》及夏妙然的《前事錄了影》等，都改編自中村的歌曲。身為老粉絲，自然對他的演唱會十分期待，並希望門票能大賣，繼而令演唱會加場，這樣我便能多捧幾場了！

試問人生能有幾個40年呢？40年前看過中村的演唱會，40年後還能夠重溫，實在十分難得！

另一宗2025年的大事，則發生在泰國。收到小道消息，泰國有機構邀請飾演幪面超人V3的宮內洋先生於6月到訪曼谷，屆時除了會在商場舉行粉絲聚會外，更會在戲院觀賞幪面超人V3的電影，小弟身為《幪面超人》的粉絲，有幸獲邀成為座上客，絕對是一宗大事。

除了中村雅俊，還能見到宮內洋，2025年對於我這個老頑童來說，實在是超級開心又充滿期望的年份。

胡慧冲