群拍神器　影人有幾靚？

無論是家庭聚會還是公司活動，總少不了拍攝團體照，然而要拍出一張令人滿意的團體照卻絕不簡單。HUAWEI新手機nova 13 Pro便首創AI最佳表情功能，讓用戶掃描連拍照片，從多張相片中挑選最佳表情再合成，保證拍出沒有人閉眼的團體照片。此機同時搭載6,000萬像素前置多焦段雙鏡頭，支援兩倍光學變焦及5倍數碼變焦，可由遠到近拍攝面孔，配合100° 超廣角，令自拍構圖更豐富。

機背相機由5,000萬像素主鏡頭、1,200萬像素長焦人像鏡頭及800萬像素超廣角微距鏡頭組成，其中主鏡頭對應支援F1.4至F4.0多達10段可變式物理光圈，能根據場景智能調節，而人像模式背後更連結了XD Portrait人像引擎，有助增強臉部輪廓、細化及清晰肌膚紋理，影人保證靚一靚。此機其他規格包括6.76吋OLED FHD+ 120Hz屏幕、12GB RAM、512GB ROM及支援100W快充的5,000mAh電池。

同場加映︰高達機殼

手機配件品牌CASETiFY最近與《機動戰士高達》合作打造兩款別注iPhone殼，分別採用RX-78-2元祖高達和MS-06S馬沙專用渣古II的圖案設計，一藍一紅分別印上地球聯邦軍及自護公國標誌，保證Fans見到心心眼。聯乘產品還包括高達頭3D珍藏版AirPods保護殼、高達硬殼保護殼、磁力無線充電器、手機支架、MacBook和 iPad保護套等。