Twins世界巡唱結束　蔡卓妍感觸落淚鍾欣潼要放假休息

藝人蔡卓妍(阿Sa)、張繼聰、邱士縉(Stanley)、吳家忻、胡楓、楊偲泳等主演的賀歲電影《祥賭必贏》將於年廿九上映，首張海報今日曝光，一眾演員賭桌前各拿心水賭具，展露歡欣勝利表情，喜迎蛇年。

海報拍攝當日，大家圍埋賭桌談起麻雀經來，原來阿Sa在芸芸演員中竟然是「賭神」，經常打衞生麻雀的她，精通各地牌術，每逢過年都會約同三五知己來個「麻雀王大賽」，在一片麻雀啪啪聲響下應節迎新歲。阿Sa一提起麻雀即雀躍的說：「麻雀耍樂簡直係國粹，當中牌局變化多端，尤其是台灣牌，可以轉動腦筋，一個健康有益身心的運動。」修哥胡楓也湊熱鬧，講了一個關於麻雀的由來故事，令不懂打麻雀的張繼聰及不精賭術的Stanley聽得津津有味。

張繼聰則笑言很喜歡聽「麻雀聲」，他謂:「細個阿媽成日打麻雀，自己瞓覺聽到就覺得好有安全感，同埋好鍾意新年阿媽叫多啲人嚟打牌，因為可以𢭃多啲利是。」修哥又說：「據說麻雀是孔明發明的；因為當年打仗嘅士兵冇娛樂，於是孔明就發明咗麻雀，一隻一隻牌咁創造出嚟，當時麻雀叫做打馬吊，到後期行船啲人，都經常打麻雀作娛樂作消遣，打發時間。」

另外，Twins今年年頭開始《Twins Spirit 世界巡迴演唱會》，巡足一整年，日前又從倫敦飛到新加坡做了兩場，所到之處都非常受歡迎。回想這一年來的努力，阿Sa謂走過世界各地，並且完成第一次倫敦開騷的夢想，是一件非常開心的事，由香港站開始，真的從來沒想到可以走足一整年：「每一站都有難以忘記美好回憶， 其中應付『時差』對我來講最難忘。美加巡迴不停去完東岸又去西岸， 連續21日，返香港一個禮拜又去倫敦， 喺倫敦過埋聖誕又直接去新加坡，覺得自己啲體能都真係算係咁。」

談到英國之旅，阿Sa完騷後，有留下放一個短假，與媽咪、容祖兒、黃偉文等好朋友一起過聖誕，「英國之旅好開心呀，因為第一次同媽咪喺外國過聖誕，好多朋友都過埋嚟一齊玩，包括仲有我一啲移咗民去英國嘅舊同學，呢個咁難得嘅聖誕party，我哋都籌備咗一陣，大家齊心協力先可以達成，真係好難忘好好玩好耐冇過過一個咁多人咁開心嘅聖誕節。」

新加坡慶功上，Sa坦言走到最後一站有點不捨，「每個演唱會都會有結束嘅時候嘅，當然會唔捨得，喺個台上面見到有好多歌迷都喊，搞到我都忍唔住。 當你企喺個台上面，見到台下面嘅觀眾好投入咁跟住你唱歌，對住你好開心咁笑，好留心咁聽你講每一句說話，係真係好感動。我會永遠都記得呢啲畫面。慶功時啲dancer唔捨得，一個二個喺度喊，所以又搞到我忍唔住，一開咗個掣就好難停㗎啦，哈哈。我成晚好耐都平伏唔到心情，瞓咗冇一個鐘就要起身執行李出機場。」回港後，Sa表示要集中火力做電影宣傳，她指今年是超級無敵忙碌的一年，真的有點倦，「我諗下年真係要放慢少少腳步，唔可以走太快。長命功夫長命做吖嘛！」

至於阿嬌 (鍾欣潼) 表示巡足一整年非常難忘，「我同阿Sa都經常係台上面講，我哋每一次演唱會，都會當係最後一次，今次都唔例外，無人知日後幾時再開，我真係要好好放一個假，已經同公司伸請了，我要好好休息，養足精神。」