【是日通勝】

農曆十二月初二

甲辰年 丙子月 庚午日

吉時：下午1時至3時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、中午11時至1時、晚上7時至9時

宜：大事勿用

忌：結網、苫蓋

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：26、16、29

幸運顏色：黃色

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：幸運指數排第一，單身者可打破感情悶局。

金牛座：麻煩事一波未平一波又起，讓你難以招架。

雙子座：身心不在狀態，重要事應留待明天才處理。

巨蟹座：事業運好到不得了，宜抓緊時機追尋夢想。

獅子座：事業與財運皆上升，從工作中獲得滿足感。

處女座：謀事要竭盡所能，不要一遇上挫折就退縮。

天秤座：事業有少許進步，但要小心處理金錢事宜。

天蠍座：頭昏腦脹，反應遲鈍，外出談公事易撞板。

人馬座：沒必要的比較可免則免，煩惱會離你而去。

山羊座：財運呈上升之勢，趁機做理財計劃有着數。

水瓶座：努力有成果，勿自以為是，新挑戰等着你。

雙魚座：愛情處於弱勢，處事猶豫不決會帶來惡果。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）羊 桃花旺

（跌）鼠 心情差

鼠：是日沖煞，整體運勢欠佳，情緒不穩。

牛：心情欠佳，做事沒有耐心，容易衝動。

虎：生活稱心如意，沒有甚麼事需要操心。

兔：粗心大意，不適合做決定，以免破財。

龍：財運不錯，有投資打算的話可以一試。

蛇：身邊出現貴人，可為事業帶來新機遇。

馬：整個人處於煩躁狀態，很容易發脾氣。

羊：桃花運超強，單身者易遇上心儀異性。

猴：現況不太理想，保持正面心態很重要。

雞：在知識上努力裝備自己，得着不會少！

狗：花太多時間在事業上，提防感情變淡。

豬：審慎投資易獲利，但要注意見好就收。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

蛇年行業走勢

龍年將近尾聲，又是時候預測蛇年各行業走勢。乙巳蛇年立春八字的五行分布中以金最弱，然而水木皆旺，又有木生火之象，而土亦有立足之地，可見除金融業以外，其他行業仍有一定發展，其中又以水、木的行業最佔優，加上蛇年驛馬甚重，流動性的業務如物流及航空界等，更有長足發展。

［金］立春八字只有一點金暗藏在地支，整體甚弱，金融股票市場難言興旺，一般投資者更難以捕捉走勢，反而要慎防市場逆轉，令人措手不及。

［木］木旺之年，教育、環保、建築、農業等持續有良好發展，尤其出版及環保事業可看高一線，或有變革之象。

［水］立春八字的天干及地支皆見水，水甚旺，有利旅遊、運輸、飯店、貿易、物流等流動性行業發展，不乏投資機會。

［火］立春八字有木生火之象，涉及醫療藥業、化工燃料及資訊科技等行業亦佳，石油及人工智能產品更有出色表現。

［土］立春八字不屬土旺，但土也佔有一定力量，所以基建、地產等行業仍有發展空間，但涉及投資則要謹慎行事。