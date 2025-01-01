蕭正楠黃翠如喜迎2025　備戰BB任務

蕭正楠與黃翠如結婚6年，早前宣布造人成功，他們回想起最初以為做父母的心願落空，但看見雙彩虹的預示後迎來喜訊，心情幾番轉折，現時終於準備好迎接「彩虹的禮物」。他們指2025年最重要的是「BB任務」，揚言不會做虎爸虎媽，只想小朋友健康成長。

藝人蕭正楠與黃翠如於2018年結婚，踏入2025年將成為父母，在彩虹的祝福下，寄望新一年充滿希望與美好。二人婚後一直恩愛，多年來屢傳喜訊，但翠如不幸經歷小產之痛，阿蕭坦言年紀漸長，本已將做爸爸的心願放在心底，打算與老婆享受二人世界，不過去年底突然收到天賜的「禮物」，令他們驚喜萬分。

回想起知道快將做爸爸的一刻，阿蕭笑言先是嚇一跳，然後就忍不住爆喊：「係意料之內，亦係意料之外。講真我都大，做爸爸嘅機會唔係咁大，亦唔想畀壓力佢，緣分嚟有就有，冇就兩個人開心，所以真係好突然。其實之前意外地喺垃圾桶見到測試棒，但唔係Positive。嗰日好奇怪，咁啱揸車經過吐露港公路見到雙彩虹，一條深色、一條淺色，同我嗰朝見到嘅咁似樣嘅，但我冇同佢講，一直放喺心。」

改名千奇百怪

喜歡周遊列國的「冇腳雀仔」翠如，其實也放下了做媽媽的心願，本來計劃今年去非洲旅行，不過世事總是充滿驚喜，突然就準備迎接新生命，她說：「過幾日再做測試又好似係，但都唔知真定假，所以好混亂咁話畀老公聽，佢就好混亂咁知道咗，之後再去做檢查就真正確定，好開心亦都好驚！」她坦言當時的心情既驚且喜，相當複雜，但感恩每次產檢都順利過關：「我諗所有孕婦都係一關一關過，每逢睇醫生前一晚就會焦慮，驚有唔好嘅消息，但係老公就好有信心。感恩到依家每一關、每次睇醫生都好順利，BB喺健康範圍之內成長。」說到經歷小產的不幸，再次懷孕可有壓力？他們聞言即眼濕濕，不願重提傷心事。

公布喜訊後，阿蕭與翠如開始準備BB用品，阿蕭說：「望見張BB床，幻想佢點郁，好多諗法喺度。好想快啲用BB車載住佢周圍去，阿怡（楊茜堯）已經送咗孭帶畀我。」翠如透露「二家姐」楊茜堯最早猜到她有喜：「佢好早估到，早到冇可能有人估到，佢見到啲相話覺得我有啲唔同咗。佢傳訊息話唔使講畀佢知有定冇，但依家開始唔好食蟹，之後就執定啲BB衫畀我。而連詩雅基本上係我老師，我咩都問佢，睇咩醫生、買咩，佢用咩我就用咩，好幸運身邊有好多有BB嘅朋友分享，唔使溫咁多書。」

至於BB是仔還是女，翠如指聽長輩話不能透露，但仔女也開心：「好坦白講，有小朋友已經係我哋最大福氣，所以仲點會強求？只要小朋友健康、開心就足夠。」阿蕭自言思想傳統，過去想生仔，但想到如果有囡囡撒嬌，感覺也很好。翠如讚老公改名很「專業」：「佢幾日就諗一個名，初頭話型啲，男女都叫『蕭灑』，隔一排就話彩虹送嚟嘅禮物叫『蕭虹』、『蕭虫工』、一時又話『蕭叉燒』、『蕭魚』、『蕭雞翼』，都唔想再畀反應佢！」對於新一年的展望，阿蕭指湊B就是最大任務，首要學習做父母：「我哋會撳住唔做虎爸虎媽，讀書叻唔叻係小事，最緊要做好一個人，要有同情心、孝順、開心、健康就得。」

昨日是2024年的最後一天，阿蕭與翠如在家度過，見他們已準備好嬰兒床，翠如與阿蕭試穿BB鞋，畫面搞笑又溫馨。

場地：金鷺湖