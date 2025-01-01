丁子朗莊子璇抵冷　騰騰震遊街

無綫小生、小花丁子朗、朱敏瀚、胡鴻鈞、莊子璇、陳懿德、陳楨怡、鄺潔楹等人，日前為無綫農曆新年宣傳片拍攝，眾人由朝拍到晚，乘搭巴士走訪香港多個景點。往年這個宣傳片都由視帝、視后或當家小生、花旦上陣拍攝，今年大玩青春感，找來一班活力十足的藝人擔大旗。拍攝當日天氣寒冷，陳懿德表現得相當專業，冒寒以低胸裝進行拍攝，務求加強節目的視覺效果。朱敏瀚則凍得不時雙手插袋，丁子朗及陳楨怡則凍到翹埋雙手，而陳懿德與莊子璇互攬取暖。

丁子朗接受東網獨家訪問時坦言：「我哋可以話係提早過新年，拍嗰陣我哋穿梭中環海濱、銅鑼灣唔同景點拍攝，見到好多遊客，我哋好似旅遊大使咁同大家say hi，雖然當日好大風，有啲凍，但係好有氣氛。」現時剛剛入組拍攝內地新劇《搏憶》的他，有幸與黃宗澤、霍建華等好戲前輩合作，肯定獲益良多，他謂：「2025年希望跟更多不同單位合作，拍多啲作品，自己都有4套待播劇未出街，希望新一年可以畀大家睇到成績。」

而莊子璇被問到2025新展望時，她坦言都會拍新劇，希望有多些不同角色、劇種嘗試：「我最想做啲平時做唔到嘅，好似醫生、律師等角色，好想做外科醫生，細個夢想係做醫生，但又考唔到，太難，所以係一個夢想。啱啱入行感到最困難，自己都學習中，拍劇、主持、綜藝要學，所有嘢都好新鮮，最難反而係控製自己諗法，做呢行有時好易會有唔好念頭，變得灰心，自己都要學習正面啲，平衡生活同工作，保持住良好心態。」