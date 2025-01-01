娛圈單打︱片酬凸顯地位　今年繼續搏殺

今日係元旦，恭祝各位讀者百尺竿頭，更進一步！好啦，新一年嘅娛樂圈有乜嘢好消息呢？嗱，網上忽然流傳一張《愛．回家》薪酬格仔圖，揭露各演員每集片酬。登登登櫈，最高人工係「根叔」劉丹！都算係眾望所歸啦！之不過，有人竟然零片酬做義工！嘩，一張格仔圖，揭示一眾演員喺大台心目中地位，仲好睇過劇集本身！

「根叔」係《愛．回家》男一兼靈魂，丹爺又資深又好戲，每集片酬高達6,000蚊，相信冇人會唔服氣。至於加入劇組不久、飾演龍家三房兒子阿Joe嘅何晉樂，薪酬竟然係零，震驚不少網民，隨即被譏為返工等於倒貼做義工！喂，鬼叫你冇知名度咩，捱吓先啦世姪！

即係咁，劇中好多女角都深受觀眾歡迎，例如「大小姐」林淑敏，又如「三太」樊亦敏，但佢哋嘅片酬，統統不及近年先至加入劇組嘅後生女古佩玲！嗚呀，「神婆素素」戲份吃重，幾乎集集都見到佢，大台力捧到出晒面！人紅是非多，包括容顏不斷進化兼膠化，網民紛紛質疑素素後台唔簡單。

另一令人意外嘅係，飾演「譚道德」嘅甘草演員陳榮峻，單集片酬都有成4,000蚊，比上不足，比下有餘，好過唔少小花小草。外界成日批評大台唔尊重資深演員，觀乎呢張格仔圖，老一輩人工唔低，不尊重之說似乎不成立。

講到錢字，必屬敏感話題。好似丹爺吖，雖然冇否認自己片酬冠絕全劇，但亦唔承認收呢個價，一於保持神秘感。計本欄話齋，單靠電視台份糧係唔夠嘅，參演高收視劇集，無非想開拓更多財路，多啲商演機會啫。