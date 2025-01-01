孫慧雪家庭事業兩兼顧：佩服自己分身能力

踏入2025新一年，藝人孫慧雪對去年作出總結，最初還以為去年很懶惰，但原卻是家庭、工作兩兼顧，相當努力，在家庭上，她表示：「多咗肉肉哥呢個新成員，屋企熱鬧咗，我同老公亦都忙碌咗好多，只係短短一年，兩位小朋友都成長咗好多，所以要更加珍惜同佢哋相處嘅時間；呢一年，我用晒自己唔洗工作嘅時間陪住佢哋！包括細佬返playgroup，哥哥嘅play date同學校活動，我都全部参與！哥哥所有放假時間，我哋都去咗好多唔同地方，雖然攰，但全部都係珍貴美好回憶」

工作上阿雪指生BB數月後已開始工作，一年間更主持了5個節目，其中一個更是長達半年的真人show《美麗40路》，認識了不少新朋友，見識了很多，自覺去到四字頭還有很多東西需要學習，她說：「仲有客串咗一套電視劇、一套電影、一套卡通電影配音、還有7個廣告代言，同好多個KOL工作，出咗幾次埠！我都好佩服自己嘅分身能力，感謝相信我同畀工作我嘅所有人，多謝我嘅工作伙伴們，一齊作戰，打咗好多個大佬，真係幫我好多好多！在心中，love u。」

健康方面去年她患上哮喘，每次感冒就病足一兩個月，新一年要努力保重身體，更加要多謝老公永遠是她的Backup。