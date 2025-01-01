趙露思疑已出院終於識笑　眼神仍散渙要重新學行路

內地「甜寵女神」趙露思被傳患有重度抑鬱症及失語症，公司宣布趙露思立即停工直至病愈，惟其社交網帳號疑似被他人管理，因而連日佢都要靠好友幫手報平安及一系列爆料，稱霸內地熱搜榜。今日（1日）凌晨，趙露思及好友分別分享佢最新復健狀態，見到趙露思疑已經出院，更於家中孖好友食大餐，不過佢嘅生心理狀態仍未回復昔日般活潑調皮，令粉絲依舊擔憂。

見趙露思自己分享嘅最新狀態中，素顏上陣嘅佢瘦到紙片人一樣，顫顫巍巍咁企起身，用盡全力先腳軟軟咁行前一兩步，似乎需要重新學行路；亦見到佢仍身在醫院時，坐輪椅剥栗子，笑容滿面心情唔錯，仲對鏡頭晒V大笑。

而除夕夜佢同好友一齊慶祝時，就似乎已經出院返到屋企，食飯時就見佢手指唔太靈活，要用匙羹慢慢吞嚥咁食，雖然眼神散渙未能集中，但好友同佢耳語時，佢都即刻報以微笑，媽媽同好姊妹又陪喺佢身邊，抱佢上床跳舞，好友更爆料指買咗菠蘿莓畀佢試，點知趙露思覺得麻麻，仲搞笑抱拳以作回報。唔少粉絲睇完大批新相及片，大嗌感動，因為偶像被愛包圍，仲記得同粉絲嘅約定，喺新年第一日上載過去一年嘅總結，即祝福女神身體健康、早日康復！