袁偉豪2024年全是正能量　張寶兒新劇回到未做人母時

藝人袁偉豪（Ben）與張寶兒自從結婚及生了兒子「袁咕碌」後，抽了不少時間陪伴小寶貝成長，寶兒更指減少幕前工作，專心照顧兒子。而Ben除了拍劇，之前亦有參加綜藝及做音樂會，二人昨日分別於社交網PO出與兒子的溫馨合照及生活、工作照片，回顧2024年，Ben留言：「2024平穩度過，工作量不算多，主要帶BB為主，出過兩套劇，發過一次燒，做過一次音樂會，做過一次節目主持，飛過馬來西亞工作，同太太一齊商演，儘管努力也未必能夠盡如人意，懂我的人便懂的，我會繼續用我專業嘅工作態度去做我嘅工作感恩，2025年再見大家。」而寶兒亦有感而發：「感恩2024，很久沒有在new year eve寫感想，充滿情感的一年，喜樂、幸福、疲倦、擔憂、夜不能寐、恐懼、健康、病倒、腎上腺飆升、啟發、熱情動力、重拾初心、高能量、低能量、豐富的一年和充滿生命感的一年，2025願能被信、望和愛充滿，讓我們都活得更有力量。」初為人父人母的他們都充滿着正能量。

而寶兒於2023年與湯洛雯、黃庭鋒合作拍攝的電視劇《OPM》（現名《富貴千團》）將會安排於1月27日在翡翠台播放，成為今年無綫的賀歲劇集，寶兒昨日接受東網訪問時謂：「聽到呢個消息好開心呀！可以回顧番未生BB嘅我，我覺得呢個劇有別於平時嘅長劇，題材新穎，年輕化啲，我自己好鍾意，我諗大家睇落都會幾有共鳴。」說到她於社交網PO了充滿正能量的貼文，網民都鼓勵她快些追多個「蛇女」時，她笑謂：「今年都好多人生BB呀！好開心呀！所以大家暫時都唔使催我住。」