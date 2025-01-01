周吉佩笑顏志恒似自己老竇　考慮搞組合成日互嘲

《中年好聲音》第1及2季歌手包括龍婷，支嚳儀，譚輝智，劉威煌，周吉佩（吉吉）和顏志恒等齊參演無綫跨年騷，吉吉表示會唱自己的歌曲《第三人生》，他希望：「寓意大家2025年有個不一樣人生。」而同受訪的顏志恒除唱《心經》外，又獻唱稍後推出的首唱個人單曲《浴室歌王》，他說：「我好緊張，尋日已綵排咗一次，自己又喺屋企練，不過有觀眾同粉絲在場係唔同啲嘅，始終係自己個人單曲，所以畀自己壓力好大。MV仲欠一個Shot，1月頭就會拍攝，分開兩次拍係因為想太太同兩個仔都參與，家人喺呢段時間陪住我成長。只係欠一個有陽光嘅鏡頭，等咗兩個月時間，我又忙，又要等小朋友放假先得。」吉吉即問也有陪他成長，為何沒有份拍攝，顏志恒即反問：「你MV我都冇份。」吉吉笑言：「因為唔需要囉。」顏志恒就指吉吉不會肯做其MV的閒角：「因為佢係個Star，我請唔起佢。」吉吉又自稱酬勞相宜，只需請食餐飯。

吉吉謂早前能和顏志恒及同參賽的魏嘉信純man talk食飯實屬難得，三人足足約了兩年，顏志恒就取笑吉吉謂：「因為有人要忙自己嘅單曲，又要忙開演唱會。（你寸佢？）冇寸佢，其實我哋都各自有家庭要照顧，食飯係AA制。」顏志恒又覺得除食飯外，相信可和吉吉有更多合作，吉吉即爆和顏志恒老友的原因是：「佢同我老竇同月同日生日，我對住佢有爸爸感覺，參賽時談育嬰，所以特別投契。」問可考慮搞組合？兩人表示都希望，吉吉更謂想寫一首三人合唱歌，又說：「想問大家意見，如果過2000個like and share就做啦。」顏志恒就覺得20個like已可以。