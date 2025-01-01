譚俊彥狂讚林夏薇夠旺　望今年再一齊攞視帝視后

視帝譚俊彥（Shaun）和視后林夏薇齊參演無綫跨年節目《福佑香江同心邁向2025》，兩人合唱祝福世界的《明天會更好》。已第三年出席同一活動的Shaun表示：「我記得係同薇薇攞獎（視帝視后獎）嗰年，又係播緊韓劇《魷魚遊戲》，嗰年我向大佛許咗個願，開開心心咁啦，今年我都會許願，但許咩願就唔講畀大家聽啦。（想再攞視帝？）希望可以有好成績，希望世界和平就梗啦。」又謂和薇薇齊現身寶蓮寺大佛就知同是「旺人」，更指薇薇能送上溫暖，因之前兩年天氣嚴寒，反而今年不太冷。薇薇則謂難得首年可在到大佛這聖潔地方迎新年，所以圈外老公亦有同行。Shaun則嘆本想帶家人齊踏入2025年，可惜囡囡患上流感而要在家休息，不過會同囡囡視像齊倒數。

問到新一年寄望？薇薇回顧2024年，除演藝事業有新突破外，又成立了自家鑽飾品牌，望新一年繼續有新嘗試，而Shaun就直言想和薇薇合作拍劇：「之前我許願同佢拍劇就拍咗《尋夢琴澳》，但對手戲就唔多，都講過好多次想合作，希望新一年有機會同玩吓啦。（點解咁鍾意同薇薇玩？）因為佢旺我囉，好嘅Partner好似跳舞咁，會碰出好嘅火花，大家又唔使咁大壓力。（同試過一齊攞視帝視后有關？）梗係啦，最希望梗係大家開開心啦，因為去到第二啲地方都見到啲人笑到好開心，所以希望新一年所有香港人都開開心心。」

問到可有為獎項拉票？Shaun謂日日都拉票中，而最感動是粉絲每年都陪他在大佛迎接元旦，所以他真希望可以有一日全家到寶蓮寺齊過年。薇薇又謂在下午綵排時，已有不少觀眾說已投她一票，令她感覺溫暖。