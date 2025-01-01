MIRROR分隊望袋袋平安　Alton Frankie出騷睇「心意」

男團MIRROR新年倒數活動「分拆上市」，隊長楊樂文（Lokman）、江𤒹生（AK）、陳瑞輝（Frankie）及王智德（Alton）組成的「夜粥組」元旦夜（12月31號）現身沙田，與同場雲浩影（Cloud）及《全民造星V》詹仕偉跟粉絲慶祝2025年的到來，吸引大批「鏡粉」逼爆商場，場面相當墟冚。

4子首次現場獻唱新歌《Fing》，勁歌熱舞後尤其AK搞到滿臉汗水，整個變成「水人」。談到對2024年的回憶，Alton表示自己嘗試了很多第一次，包括推出單曲、拍電影及演出舞台劇等等，又打趣：「最緊要好玩，但嚟緊如果有啲悶嘅工作，我都唔拘，最緊要『心意』（指酬勞）搭夠，我會令佢變得好有趣！」Lokman則難忘MIRROR去年完成巡唱，恍如走遍了半個地球，且於不同的演出場館介紹自己。至於Cloud被現場觀眾的熱情感動到眼濕濕，落台後突然又折返台上「加唱encore」贈興。

4子事後受訪，談到首次獻唱《Fing》，見慣大場面的他們竟直認緊張，且異口同聲說：「尤其今晚有增加新嘅編舞，只係用咗兩日時間排練，今晚化妝前我哋都自動再練，都算滿意啦。」談到新年願望，Alton繼續「發錢寒」，祝身邊幾位好兄弟拍廣告又演舞台劇：「唔好貪，1次就夠，好似大家都搵到1億，包括埋你哋（指記者）。」搞到全場起哄。AK則有感而發：「最近見到好多意外，希望大家平安。」對於1月1日的叱咤頒獎禮，Lokman坦言順其自然，最緊要是繼續做好自己。問到Frankie活動完結後是否爭取時間陪女友，他答：「唔使，工作緊要，新一年只講工作同『心意』（錢）呀！」至於會否期望明年12子齊人出席倒數活動，他們搞笑說：「咁真係要睇呢個宇宙有幾多『心意』喇。（成日講錢。）大家搵多啲唔好咩？」

提到MIRROR演唱會因墜屏意外而受傷的李啟言（阿Mo），於聖誕前一、兩個星期首次坐輪椅外出，到醫院對面酒店參加聖誕派對。Lokman表示聽到阿Mo身體狀況愈來愈好，亦戥對方開心。問到可想探望阿Mo，他則指公司有保持跟對方及其家人聯絡，但要睇各方面的安排。

而Cloud談到唱歌唱到眼濕濕，她坦言：「平時我啲粉絲到場支持，佢哋嘅排位比較疏落，而且又怕醜，估唔到今晚加埋其他人嘅粉絲反應會咁熱烈。（搞到你好想快啲開個人音樂會？）係，希望2025年有機會啦，嚟緊都會再出專輯，應該夠歌開小型演唱會喇。」談到新一年願望可包括覓得新男友，她爽快回應：「都想㗎，因為感情生活可以有多啲經歷，對唱歌有幫助。（有追求者？）有嘅。（有potential發展落去？）有啲有嘅，有（男友）再同大家講啦。」