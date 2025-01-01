【簡潔生活學】又是新一年了

今天正是2025年1月1日，先恭祝各位新年快樂、身體健康。過去一年，大家過得好嗎？

回顧2024，在工作上，除了繼續擔任日本《整理收納2級認證》（香港區）課程導師外，也有很多新嘗試，例如到電台做嘉賓主持；公司的網絡平台，也首次推出訪談節目《收納診聊所》，先後邀請了不同藝人做嘉賓，跟他/她們談談近況，交流整理收納的心得，別以為只有我單方面傳授技巧，有些嘉賓也非常好學，例如阿Deep（吳浩康）原來也很留意收納知識的。

但令我印象較深，必定是Madam Lo（盧宛茵），因為我「細細個」就看她演出電視劇，一直以為她很嚴肅，但原來私底下很健談、大情大性，是一位很爽直又可愛的前輩，還有是她的皮膚真的很白很滑，令人十分羨慕。希望來年可以邀請更多不同嘉賓亮相，令觀眾喜歡之餘也可長知識。

除工作上的新嘗試，今年參與的義工活動或工作坊也不少，包括製作永生苔蘚畫、玻璃球小盆栽、月球小夜燈及鹹甜豆腐花等等。當然，令我最愉快的就是年頭跟長者中心一班老友記搞團年午宴，到12月也辦了一場聖誕派對午宴，可說是年頭至年尾，都能見證着一班老友記開開心心健健康康過活，都不是金錢買到的快樂和滿足。

個人學習和進修方面，今年我也成功考取了《整理收納2級認證》課程英語導師資格，以英語溝通的朋友，也可以來參加2級整理課程了。不過，較為令我興奮的，是在英國期間完成了London College Of Style的Personal Styling Advanced Diploma，最大得着除了認識一班熱愛時裝的同學，更在一次的Project學會了「施比受更有福」。

2025剛剛開始，我已有不同的大小計劃，迎接新挑戰，你呢？

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作者為MCM專業收納服務公司創辦人Kitty Wong及其團隊

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