黃洛妍被問任暟晴遭雪藏咩都唔敢講：我不問世事做自己嘢

無綫歌唱比賽《聲夢傳奇2》亞軍黃洛妍（Janees）和獲第五名的趙小婷（Pamela）齊出席無綫倒數跨年節目，問到對於同屆冠軍任暟晴（Jasmine）傳因拒簽加長合約年期而遭雪藏慘變炎明熹2.0，更被無綫高層阻撓她參加內地綜藝節目《聲生不息．大灣區季》。

Janees表示因年尾工作忙，所以沒留意新聞，而她亦全不知情：「我同參賽者私下聚會都少，同Pamela見多少少。（同無綫合約係點？）details唔可以講，公司對我好好，唔會逼我，大家良好合作關係，（有冇加簽合約？）I can't say，合約講明唔可以透露，其實以我理解大家份約都係同一樣，我都係啱啱踏入呢個行業，對呢啲details唔係太了解。（同無綫嘅合約好長？）我都希望係長，覺得好嘅合作關係都可以長長久久。（如果要加簽長約可接受？）佢哋問我先再講畀你哋聽啦。（可試過Jasmine咁被阻撓接工作）？no, l don't know，我都係不問世事做自己嘢，我覺得冇啦，同公司合作都有商量。」她直認已飛抵長沙3日錄影《聲》節目擔任飛行嘉賓，而今次可亮相節目是由無綫通知，她賣口乖說：「我都有睇呢個節目都好鍾意，佢哋做嗰個編曲，我都係好想參與嘅。」