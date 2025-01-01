專注健康　天然100%真實用家信賴

【營業資訊】CATALO家得路天然健康科學集團已有25周年歷史，一直專注研發超過300款天然健康食品及營養補充品，嚴選來自世界各地超過50個品牌及55個專利成分，具多項臨床實證成分、成效以及獲得超過720位醫士和博士支持。，家得路產品多年來累積良好口碑，皇牌產品包括NMN抗老逆齡配方、藍莓護眼系列、關節專家系列以及兒童DHA活腦補眼配方等等。

工展會優惠大放送

今年第58屆工展會，CATALO家得路繼續關注市民健康，CATALO 家得路攤位 (展位2B 42-4)繼續有健康顧問駐場，為大家免費身體分析檢查。現場尚有大量購物禮遇同換購優惠，更推出多款會場限定套裝、派對套裝等等，萬勿錯過!

精選優惠:

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2. 護眼系列6件禮盒裝低至78折。

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$1,200，即減$100 折扣; $2,200，即減$200 折扣; 如此類推, 上限扣減$1000。

CATALO攤位(展位2B 42-4)仲有”健康”扭蛋機同夾公仔機等大家玩，只需於CATALO展位消費滿指定金額就可以夾禮物，更有機會夾走正裝產品同試用裝，心動不如行動，大家趁展期最後6天，實行邊玩邊買！

第58屆工展會

家得路展位2B 42-47

日期: 12月14日至下年1月6日

開放時間:

1月1至5日, 上午11時至晚上9時

1月6日, 上午11時至晚上8時