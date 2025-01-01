趙露思本尊千字文大控訴　認遭前老闆毒打：她拿巨額分手費！

「內地甜寵女神」趙露思近日因長期壓力過大，昏迷入院搶救，還同時爆出被女老闆「折磨」長達5年，掀起各界關注。而趙露思今日（1日）在社交網帳號恢復後，終於發出長文述說遭遇，坦言自己從5年多前就因遭老闆暴力相向而有抑鬱傾向，並控訴對方拿走巨款才肯讓她離開。

長文如下：

對最近所有發生的事件 第一次回應也是最後一次，實在抱歉佔用公共資源，在此之前我沒有因為生病影響過工作和周圍的人，也承認自身的問題 因為我比較能忍，也才通過這半個月發現，骨子裏的自己其實不是寬宏大量的人 所以我自身也是有責任的。

我的職業讓我得到了更多的幫助和支持 真的很感恩也很幸運 所以能夠理解所有的不被理解，支持任何時候都可以去選擇嚮往的職業 因為你隨時都有權利逃離當下讓你煎熬疲憊的困境 你想停止隨時都可以 你是自由的你也可以是勇敢的。

也明白 都有過委屈不公平 聽過太多太多可怕的故事了 如果在得不到援助的情況下被捂嘴 而施暴者不停息的愈演愈烈 不論職業不論年紀不論男女我認為都是不對的 逼著破開傷疤來證明“不是想不開”“不是承受力太小”“不是不滿足” 這很離譜

但無論是甚麼原因造成的創傷 除了醫生 誰都沒有資格去評判這個事件的嚴重與否 或者說 能否成為病因

2019年的時候出現抑鬱情緒 “你別小題大做”“想開點甚麼都好了” 我也覺得自己太矯情太敏感 沒有重視自己心理問題

2021年感覺身上像有蟲子在爬針紮的感覺又伴隨過敏 去醫院開藥打針後症狀並沒有緩解 然後找了心理醫生開始治療緩解情緒緊張

2023年肺炎肺氣腫玫瑰糠疹蕁麻疹盜汗驚醒神經性耳聾 親人去世和患癌的各種消息 在短時間內接踵發生 但是事件大過於感受 導致自己繼續忽視

2024年才開始出現頻繁乾嘔 眩暈 關節疼 頸椎疼等等明顯軀體化症狀和過敏的加重 當時以為是吃了過敏靶向藥正常副作用導致的

在小時候因為都說我是一無是處的花瓶 校外補習的時候在老師宿舍挨了打 我當時認為學習不好捱打是對的 不敢說 因為“任何事情都要從自己身上找原因”

長大後又挨了打 我當時認為沒試上戲的確是自己的錯 不敢鬧我只想逃 習慣了自己的事情自己處理 也沒有跟任何人尋求幫助的習慣 再後來因為作品被認可 感謝大家給的底氣 我才有勇氣說再見了

到最後的最後 她拿走巨額“分手費”才只願意停止“一哭二鬧三上吊” 行業內外不斷的造謠詆毀 無數人“八卦”之後來找我的聊天

其實 每一次都是痛苦的加深 所以這並沒有停止對我傷害 …

其實我很明白 我沒有權利甚麼都想要也不能要求身邊朋友父母公司等等一切都要做到完美 沒有傷害過我 也盡全力的保護我 很足夠了

面對趙露思種種控訴，其經理人公司指，直接負責趙露思的經紀工作以來，都以趙露思的身心健康為首要考慮，強調彼此對於工作規劃並沒有分歧，均在充分取得共識的基礎上力爭合理安排及協調相關的工作開展，對於那些無中生有，惡意詆毀的行為絕不容忍。