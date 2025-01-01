叱咤︱MIRROR床哥首碰頭　Beanies露肉都唔夠佢性感

樂壇第2張成績表於今晚（1日）假亞博舉行的《 2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》中派發，17個項目共40個獎項的得主終誕生。各歌手單位包括打頭陣的林家謙、陳蕾、洪嘉豪、MIRROR、COLLAR、ERROR、魏浚笙、組合JFYT、姚焯菲及女圑VIVA等登場，而張敬軒、李幸倪、馮允謙及陳凱詠更壓軸現身，其中Tyson Yoshi着露胸裝，露出巨胸的「波底」，比着低胸裝的AGA及COLLAR成員芯駖、露肉的女圑Beanies及Lolly Talk更「性感」，而以奇裝異服出位的有着透視女裝露胸前兩點的馬天佑、冇戴眼鏡就失真的吳業坤，還有扮「怪獸」的湯令山。組合JFYT成員「床哥」早前為拉票曾抽MIRROR成員Edan緋聞水，令姜濤在護兄弟心切而留言鬧「無言」，而今晚MIRROR及JFYT首次公開碰頭，但出場次序及座位不同而不見交流。

第一個奬項由林海峰頒發，「叱咤樂壇生力軍男歌手」分別由曾傲棐得金獎、Terry Fan得銀獎、CotaBoii得銅獎。曾傲棐表示：「多謝公司，要特別多謝我嘅恩人張敬軒先生，多謝佢嘅欣賞、機會。」緊接公布「叱咤樂壇生力軍女歌手」得主，林愷鈴得金獎、黃健怡得銀獎、芯駖得銅獎。「叱咤樂壇生力軍男歌手」金銀銅分別為VIVA、ROVER及One Up，VIVA同樣多謝張敬軒：「多謝佢喺眼前同心靈上嘅支持。」