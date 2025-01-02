李幸倪甩「萬年女銀」稱號　Ian雙金威盡叱咤

《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》昨晚假亞洲博覽館舉行，MIRROR人氣成員陳卓賢（Ian）驚喜捧走「唱作人」和「男歌手」金獎，威盡全場！至於李幸倪捱足15年終攀上「女歌手」金獎寶座，喜極而泣！至於Fans最肉緊的「我最喜愛的歌曲大獎」及「我最喜愛的男歌手」均是姜濤囊中物，MIRROR則當選「我最喜愛的組合」。

今年的賽果甚有驚喜，「叱咤樂壇唱作人」金、銀、銅與「叱咤樂壇男歌手」得獎者全數重疊，Ian雙喜臨門成為「雙金」得主，領獎時自爆與前輩張敬軒之間的約定：「2022年張敬軒攞咗男歌手金獎，佢打畀我話有啲嘢要畀我，結果佢攞咗佢個獎座出嚟，叫我放喺屋企，話等我攞到自己獎座先還番畀佢，我今晚就拎番畀你喇！」其後再捧走「至尊唱片大獎」，成為全晚大贏家！

早前在新城頒獎禮捧蛋的馮允謙來個「大逆轉」，除憑《會再見的》勇奪「叱咤樂壇至尊歌曲大獎」，更獲頒「唱作人」及「男歌手」銀獎，他在台上多謝爸爸引發他將父子間的經歷寫進《會》曲裏，這亦是他首次奪得相關大獎。而「唱作人」及「男歌手」銅獎得主林家謙，同時獲頒「叱咤樂壇作曲人大獎」，他在台上「報喜」宣布8月於紅館開騷，全場起哄。

陳凱詠捧女歌手銀獎

「叱咤樂壇女歌手」方面，李幸倪（Gin Lee）扭轉「二奶命」成為金獎得主，她眼泛淚光說：「我終於上到嚟喇！呢幾級樓級我行咗15年，條路好辛苦，但我從來冇放棄。我要多謝香港接受我、認可我，呢度係我嘅家，亦係我唱片公司英皇上上下下一路推我上呢個頒獎台！大家唔好再叫『萬年女銀』，可以叫我『阿金』喇！」至於陳凱詠勇奪「女歌手」銀獎，並憑《間歇性休眠》當選「叱咤十大」第2位；而雲浩影獲頒「女歌手」銅獎，並憑《回憶半分鐘》獲「叱咤十大」第4位。

至於壓軸獎項之一的「我最喜愛的男歌手」由姜濤奪得，他聽到一刻呆一呆，一副不敢相信的樣子，上台後說：「完全估唔到……」說到此處，大會突然起音樂，他忍不住說：「咁快？」其後他再憑《好得太過份》捧走「我最喜愛的歌曲大獎」，再度一臉驚訝。

另外，天后容祖兒憑《九秒九》登上「叱咤十大」第3位，她驚喜現身領獎，全場歡呼，她以歌詞回應：「好耐冇喺度見大家，如果大家掛住我，我會隨時趕到，Just let me know！」而奪得「監製大獎」的陳考威，宣布將迎娶Super Girls成員陳穎欣。

COLLAR捧組合銀獎嘆追夢不易

叱咤樂壇組合金獎由Dear Jane奪得，眾人感謝一班曾合作的音樂夥伴，並指2025年是他們成軍20年，會繼續默默地做好音樂，希望大家喜歡。成員Tim表示剛收到太太楊洛婷的短訊，指外父入院：「佢啱啱去咗溫哥華探望佢爹哋，佢需要大家幫手集一集氣、借一借掌聲，外父頂住！」

銀獎由女團COLLAR奪得，她們同樣感謝合作過的音樂人、幕後人員及屋企人，並指每一位追夢的人都不容易，希望帶住大家的愛繼續前行；銅獎由組合雷同二友奪得。

VIVA捧生力軍金獎 多謝恩人張敬軒

英皇新人曾傲棐先拔頭籌捧走第一個「生力軍男歌手」金獎，銀及銅獎分別為Terry Fan及CotaBoii，曾傲棐致謝時點名多謝恩人張敬軒：「多謝佢嘅欣賞同畀機會。」同公司的女團VIVA大熱奪得「生力軍組合」金獎，同樣公開多謝張敬軒：「無論係眼見同心靈上嘅支持。」而銀、銅分別是ROVER及OneUp。

「生力軍女歌手」方面，金、銀、銅獎得主分別為林愷鈴、女團Beanies成員黃健怡及COLLAR成員李芯駖，林愷鈴哽咽說：「我今年走出舒適圈，做咗好想做嘅廣東歌，呢個獎係好大嘅鼓勵，我會繼續邁向旗杆直走，做個快樂同真誠嘅長途型創作者。」