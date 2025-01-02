【是日通勝】

農曆十二月初三

甲辰年 丙子月 辛未日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：中午11時至1時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：立約、安床、交易

忌：動土、嫁娶、開市

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：06、46、19

幸運顏色：白色

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：愛情運比較弱勢，過於被動難獲愛神眷顧。

金牛座：工作有進展，辛勞有回報，可作長遠規劃。

雙子座：不夠主動是大忌，易令感情問題日趨惡化。

巨蟹座：事業出現阻力，改善人際關係是當務之急。

獅子座：投入感不足，事業受影響，要盡快作改善。

處女座：別把不快的事放在心，也毋須跟人作比較。

天秤座：施比受更有福，宜趁順境幫助有需要的人。

天蠍座：抽空接觸一些財務知識，可獲得投資靈感。

人馬座：財運勝人一籌，但仍需謹守量入為出原則。

山羊座：投資涉及風險，盲目跟風會令你得不償失。

水瓶座：心態正面，別人願意親近，運勢也好起來。

雙魚座：面上掛着笑容，可改善人緣，帶來好運氣。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）雞 財運佳

（跌）牛 易破財

鼠：身心狀態不太理想，犯錯機會相當高。

牛：是日沖煞，財運低迷，投資易有虧蝕。

虎：小心駛得萬年船，做事切忌粗心大意。

兔：被棘手問題弄得一頭煙，勿自亂陣腳。

龍：獲貴人出手相助，事業發展漸入佳境。

蛇：讓身體好好休息，早睡不熬夜很重要。

馬：感受到另一半的細心體貼，甜在心頭。

羊：改善人緣好時機，友人聚會不應推卻。

猴：感情關係現暗湧，關心與包容可化解。

雞：財運佳，切記機會不等人，好好把握。

狗：財運下降，別盲目相信所謂投資專家。

豬：積極學習新知識，對事情發展有幫助。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

行善

「但行好事，莫問前程」這句話是要提醒我們在做善事時，不必過於計較未來的回報和結果，其深意在於鼓勵人們懷着一顆善心，無私地奉獻自己，無論結果如何，重要的是過程中的純真和堅持。

在現今社會，很多人往往因為功利心而忽略了行善的初衷。當我們做善事時，可能會想：這樣做會不會被人記住？我會得到甚麼回報？這些想法不僅讓我們的善行變得功利化，也使得我們的心靈受到束縛。真正的行善應該是出於對他人的關懷與愛，而不是期望得到甚麼。

行善的過程中，我們會遇到各種挑戰和困難，有時甚至會遭遇誤解和冷漠，但這些情況都不應該成為我們退縮的理由。每一次的善行，無論大小，都能在無形中改變他人的生活，甚至改變自己。這種內心的滿足感和成就感，遠比外在的回報來得珍貴。

總言之，「但行好事，莫問前程」告訴我們，真正的善行應該是出於對生命和他人的尊重。讓我們在生活的每一個角落，懷着善良的心去行動，無論前方的路如何，心中那份純粹的善念，必會照亮我們的人生。