娛圈單打︱推說手滑搵鬼信　男人皆係好此道

大熱韓劇《魷魚遊戲》第二季已經上架，輕易成為全球點擊率No.1。第二季加入唔少新角色，包括以《黑暗榮耀》彈起嘅朴成勳。佢今次飾演變性人，一改以往嘅反派演技，演出楚楚可憐邊緣人之感，獲外界大讚表現出色。殊不知，條友仔唔知係咪讚壞咗，居然喺個人IG上載封面宣傳，但唔係自己演出嘅版本，而係日本AV版《魷魚遊戲》！

事件在當地引發軒然大波，朴成勳秒刪封面，並透過經理人公司致歉，表示誤將收到嘅私訊公開上傳，總之就係一時手滑啫。哈哈哈，當地網民就唔收貨，大罵佢狗噏當秘笈，當人傻嘅，根本佢就係深好此道喎。

其實又使乜大驚小怪啫，如果有男人自稱唔睇AV，你都唔會信啦。之不過，大韓民國出名封建兼保守，網民個個道德L上身，朴成勳都算唔好彩。嗱，經一事長一智，下次睇AV就唔好再咁手多啦，費事畀人鬧之餘，仲畀人笑到面黃啦。

講番《魷魚遊戲》第二季，外界評價兩極，有人繼續力撐，有人就大鬧好悶，失去第一季嘅風采！本欄就好持平嘅，睇完頭幾集後，的確有新不如舊之感，特別係第二季節奏非常拖沓，唔似第一季好快進入狀態。男主角李政宰明明爛賭又冇用，老婆走佬，對老母又唔好，點知今季唔止發財立品，仲誓要玩命式查出幕後大波士是誰，都好搵戲嚟做啫。

咁當然，第一季Hit成咁，製作團隊講明睇錢份上，想見好收都唔得。今次除咗加入朴成勳，仲有唔少知名演員參演，包括Big Bang前成員T.O.P。嚟緊仲有第三季㗎，繼續邊鬧邊睇啦！