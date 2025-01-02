方媛帶父母赴台撐老公　寶貝女獻吻郭富城冧爆

天王郭富城日前在台北連開三場《ICONIC世界巡迴演唱》，逾三萬名粉絲前往朝聖，太太方媛帶着一對寶貝女現身，連同方媛的父母都有到台灣捧場，方媛激罕分享大女Chantelle（郭詠希）和細女Charlotte（郭詠萱）無遮掩的正面照。方媛表示：「台北小巨蛋，分享精彩表演和有愛瞬間」。

照片中所見，方媛與兩個女兒穿上演唱會外套和T恤、牛仔褲和白色皮鞋，Chantelle已比妹妹高半個頭。其中一張相更見到兩人的正面照，雖然帽子遮了少許眼睛，但仍隱約可見兩姊妹五官標致，遺傳了父母的優良基因。

照片中又見到兩女連環錫爸爸的海報，「偷吻爸爸」後笑得相當開心。Chantelle和Charlotte除了在觀眾席揮動螢光棒和打拍子外，又在台上扭動身軀，動作多多相當可愛，網民都留言：「看見兩個靚靚小公主好開心玩祝全場，好可愛呀！隨歌起舞，有著爸爸強大基因」、「幸福一家人」、「辛苦妳了，謝謝妳把城城跟兩個可愛寶貝照顧的很好」、「希希長高了很多，美女」、「妹妹們都好可愛」。

另外，踏入新一年，郭富城在社交平台享了一段超人短片，表示：「Hello 2025。新年快樂。祝福大家新一年身體健康、開心如意！2024，對很多人來說都是充滿考驗和挑戰的一年，我也不例外，但是我努力用感恩和凡事做到最好的心態去一直前行，問題還是迎刃而解。回看過去一年，最開心是完成了很多不同站點的演唱會，特別感動是8月份在香港順利演出了13場的《ICONIC》演唱會。。8年後再踏足紅館，面對的難度真的不少，但是卻充滿樂趣。。感謝家人默默的支持、超級熱血的團隊的給力、堅心的歌迷一路協力同行。。令我得力無限。。特別是演唱會的團隊，謝謝他們義無反顧地陪我在舞台上「瘋狂」創造。。令我非常享受在舞台上每一個瞬間。。再一次感謝世界各地歌迷們的堅忠支持，每到一處，給我的歡呼都是滿滿和熱暖的，令我的淚點也開始不受控。。也謝謝不同的旅途上遇見的良師益友，包括電影、廣告的夥伴，還有畫畫路上的老師，給我很多支持和鼓勵。。2025。。一切可期，充滿希望，內心當然有理想、有計劃，我一定用最大的努力和誠意，和團隊一起，朝著目標全力往。。用心寫好每一個篇章。。一於歌畫交匯、聚字舞相隨。你好！2025。。」