叱咤︱Gin Lee感謝家人來港伴追夢　一見容祖兒即眼濕

曾獲4屆「叱咤女歌手」銀獎的歌手李幸倪（Gin Lee），於《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》終於得償所願，獲頒「叱咤女歌手」金獎，她受訪時高興表示：「終於可以有第二種颜色，哈哈！等咗好耐啦，好多謝每一位等我攞呢個獎嘅朋友，好開心終於做到喇！」談到她在台上感謝家人特意搬到香港陪她追夢，她説：「好似我一個人嘅夢想變成一家人嘅夢想咁，好多謝佢哋，令到我可以好放心咁去追夢，唔使成日掛心返去探佢哋。」她表示一班幕後工作人員同樣付出不少，為了推她上這個獎項，連假期也不敢放太多日，絕對功不可沒，因此會舉行小型慶功宴慰勞大家：「無論有冇獎都想同佢哋食餐飯，佢哋真係太辛苦。」問到她會否擔心獲金後會增添了壓力？她表示會繼續努力，期望可以再提升，以免辜負大家對她的期望：「依家只不過係開始，嚟緊仲有好多挑戰。」

談到大前輩容祖兒現身頒獎禮並獲獎，Gin Lee坦言非常感動，她説：「見到容祖兒嚟到現場特別感動，佢一出嚟我即刻眼濕濕，記番起自己新人第一次參加呢類頒獎禮，都係望住台上嘅天后，佢哋係我嘅榜樣，我喺度諗我幾耐先值得攞呢個獎？」問到下一步就是挑戰「我最喜愛女歌手」獎？她指這獎項不只是做好音樂便可以獲得，坦言很難但會努力去做，為支持她的人去爭取好成績。