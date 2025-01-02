叱咤︱COLLAR無預期奪銀　芯駖拎新人獎喊甩眼睫毛

女團COLLAR在《2024年叱咤樂壇流行榜頒獎禮》獲得「叱咤樂壇組合」 銀獎，當中成員Winka於上台領獎時更禁不住激動落淚。她受訪時表示對獲獎感到喜出望外：「其實每年參加頒獎禮都當去睇一場騷，冇諗過攞獎，所以聽到司儀宣布結果即刻感動到喊咗出嚟。」 提到Marf在台上也眼泛淚光，並不時別過頭忍住眼淚，她笑謂：「我唔想我啲眼淚影響到大家聽我哋講嘢。」她指之前兩次出席頒獎禮前，工作人員都會為她們做足準備，令她們心理上也有準備，但今次獲獎卻全無預兆，故宣布得獎一刻她們也感到很震撼。談到去年推出過幾首單曲但未有獲獎，她表示並未有失望：「我啲歌可以打入『我最喜愛的歌曲』8強已經好開心，一直都係諗住慢慢做好作品，都冇諗其他嘢。」

至於奪得「叱咤樂壇生力軍女歌手」銅獎的李芯駖，是隊中唯一獲個人獎的成員，她笑言當刻仍在沉澱中，但隨即便要跟隊友上台齊齊領組合獎，當聽到司儀林海峰説：「有心唔怕遲」，立即感到被說中心聲，覺得十分感動：「我一直只係顧住做作品，所以今次有獎攞，覺得好感恩同意外，喊到眼睫毛都甩晒，有好多回憶湧出嚟。」她指去年做過演唱會亦推出了EP，試了不同突破，因此當返回後台見到同事時即忍不住爆喊。