叱咤︱Ian拎獎緊張呼吸唔到　姜濤追平張學友紀錄怕被鬧

男團MIRROR於《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》大豐收，除了奪得「我最喜愛的組合」獎外，成員Ian（陳卓賢）奪得包括「叱咤樂壇唱作人」金獎及「叱咤男歌手」金獎等4個個人獎項。至於兩大人氣王之一的Anson Lo（盧瀚霆）憑《Hey Hey OK！》奪「叱咤十大」第八位；另一人氣王姜濤則奪得「我最喜愛的男歌手」及「我最喜愛的歌曲」兩大獎項，令MIRROR再次成為頒獎禮大贏家！眾人受訪時談到團隊只獲一個獎項，隊長Lokman（楊樂文）認為這個獎項是代表了團隊於2024年的表現，而副隊長AK（江𤒹生）則解釋MIRROR於2024年主力集中做巡唱，音樂作品會相對比往年少，因此有這個成績已十分滿意。問到會否慶祝？Lokman坦言大家也想先休息一下：「下次排舞大家一齊叫外賣慶祝！」AK即補充：「如果話認真慶祝，阿Jer（柳應廷）金獎嗰餐都仲未有機會食，食咗呢餐先，大家要慢慢再等。」

提到成員Ian今年可算是大豐收，他對此也表示認同，坦言事前完全沒有想到：「所以攞獎嗰陣係心跳加速到差啲呼吸唔到、手軟腳軟，但真係感到好開心，係一個好大嘅獎勵同鼓勵，會繼續努力。」問他有否覺得是繼姜濤和Anson Lo後，終於輪到到自己上位？他坦言仍未消化到這事情：「冇諗過今年做歌係衝住明年嘅獎項，我只係專心做歌，獎項都係Bonus。（張敬軒個獎座擺你屋企加持咗？）軒仔係畀咗鼓勵我，自己之前的確冇依家咁有信心，冇咁正面同積極，所以佢想藉呢個方法鼓勵我，等我有個目標。」問到會否將對方的獎座多留一會？他笑言今次自己所獲的這個獎座也會很旺，身旁AK即笑指要向他借獎座放在家中帶旺一下，Ian即笑言要拒絕他，要珍而重之不作外借：「軒仔有幾十個獎座喺屋企先可以借一個畀我，我冇咁嘅資格。（攞金獎會更加大壓力？）其實攞金、銀、銅獎，又或者冇獎都好，唔鍾意你嘅人都會繼續講，自己專心做好自己嘅事。」他坦言外間一定會有批評，說你不值得獲獎，但自己一定要相信及知道自己在做甚麼：「我知道自己做緊乜，呢樣係好重要嘅事。」

談到姜濤獲獎時面露尷尬，並指擔心又會被人批評，他坦言真的感到壓力：「作為公眾人物，以前覺得自己唔會，出道踏入第7年，知道外界有好多聲音，自己一舉一動都會被大家關注，呢種壓力可能係導致我會咁講嘅原因，希望大家明白。」提到他獲「我最喜愛的歌曲」獎的次數已追平前輩張學友和陳奕迅，而「我最喜愛的男歌手獎」次數亦同樣追平了前輩張學友，他坦言因此才擔心會被人鬧：「我知道之前已經有好多人講，如果我攞咗呢個獎會追平前輩紀錄，但對我嚟講唔知係開心定唔開心，因為我覺得雖然話係『我最喜愛』，但我知道我唔係所有人嘅我最喜愛，我只係我粉絲嘅我最喜愛，每個歌手都有自己『我最喜愛』嘅一班支持者，我比較幸運有一班粉絲投我票，多謝大家！」

他自覺仍有很多需要努力的地方：「以前經常口出狂言，自己呢幾年學習點樣講嘢，依家係少講為妙，啱啱（台上）冇機會畀我講都係好事，講多我都驚自己會講錯。（壓力好大？）已經戴咗頭盔，就好似Ian咁講，人哋要鬧會照鬧，承受住呢啲去前進，我都知道自己做緊乜。」他表示也戥其他獲獎歌手高興，因每個人的努力被人看到才是最重要。另談到他登上「全球百大型男2024」第2位，他首先感謝每位投票給他的粉絲，但坦言實在是承受不起：「知道大家有呢份心意，都係嗰句，我做屋企入面嘅型男得喇，從來唔覺得自己係甚麼型男，仲要排喺雷神之後。」

至於Anson Lo被問到只獲得一個歌曲獎是否感到滿意？他高興指跳唱歌向來是他的首選，有跳唱歌可以獲獎對他來說是一支強心針：「可以繼續做多啲唔同類型嘅跳唱就好啦。」對於姜濤奪走兩個「我最喜愛」大獎，他表示每年都有不同的賽果、有不同歌手獲獎獎：「冇話邊個攞獎係啱定唔啱，都係大家公平投票，得出嚟嘅結果就係贏家，所以冇特別去比較，每個攞嘅都係佢應得嘅獎項。」他表示有一個獎已經很開心，自己並沒有失望。

未有獲獎的Jer（柳應廷）亦表示未有失落，指要有盡力做好每首歌的心態，成績之後再算：「我做歌唔係睇成績，只係睇自己表達出嚟嘅訊息大家有冇接收到。」問到Edan（呂爵安）是否因拍拖令今年成績大受影響？他指不覺得有很大影響，今年也是盡力做好自己的歌，見到身邊兄弟及其他歌手獲獎，會替他們感到高興。