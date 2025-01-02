逆向晾曬法　無懼冬日濕冷快速乾衣

冬天衣物厚重類聚，即使晾足全日仍濕噠噠，尤其是連帽衞衣和厚外套。如果想減輕家務煩惱，不妨參考由日本專家介紹的「逆向晾曬法」，只需要簡單步驟就能讓厚衣快速晾乾。

日本洗衣品牌早前在社交平台上，分享「逆向晾曬法」，只需要簡單步驟就能讓冬天衣物更快速地乾燥。關鍵在於減少衣物重疊的部分，以長袖連帽衞衣為例，可將其上下顛倒「逆向晾曬」，將袖子和帽子部分垂下來，避免衣物的腋下和帽子內部等不易乾燥的部分重疊，讓衣物更通風，加快晾乾速度。有人或會質疑此方法會否令衣服變形，專家解釋指針織材質才要避免倒掛，其他材質的衣物都不用擔心。

碰上雨天的話，更會令晾乾的衣物產生一股異味，原因是衣物沒有徹底清洗乾淨，加上雨季的潮濕，導致細菌增加產生異味。此外，衣物柔順劑也是引發異味的原因，倘若分量太多，則有機會無法在水中充分洗淨，容易殘留在衣物上，繼而孳生細菌。想避免衣物發出異味，便可以利用「長短長」的順序掛起衣物，呈現出拱形般的形狀，透過中間短衣物的下方空間，讓空氣經過時可從中產生上升氣流，穿過衣物間的空隙，把水分帶走，縮短晾乾的時間之餘，又能減少異味產生。