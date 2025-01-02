叱咤︱馮允謙恨攞男歌手金獎　雲浩影未諗開托台灣市場

歌手馮允謙（Jay Fung）與師妹雲浩影（Cloud）於《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》雙雙獲獎，Jay先後奪得「叱咤樂壇唱作人」銀獎及「叱咤樂壇男歌手」銀獎，並憑《會再見的》奪得「叱咤樂壇至尊歌曲大獎」，一共獲3個獎項的他，受訪時表示對成績感滿意，提到他曾表明「恨」攞男歌手金獎，他坦言有點失望：「話冇就係呃人，不過獎項好隨緣，唔係自己可以控制，其實可以做音樂已經好好，可以上台唱歌更加係感激，因為好多人喺台下等咗多年都未必有機會上台唱歌，所以會會珍惜，會努力唱好歌。」

至於獲頒「叱咤樂壇女歌手」銅獎及憑《回憶半分鐘》首奪「叱咤十大」第4位的Cloud，表示入行3年能再度獲獎感到很高興，笑言首年上台領獎時仍「懵盛盛」，她説：「當時未感受到得獎係好難呢回事，好感謝所有愛惜我嘅人，同埋多謝公司畀資源同空間等我哋發揮。」提到她兩度上台領獎也忍不住眼淚，她笑言開心的眼淚能釋放毒素，會繼續努力做好作品。提到她早前在日本被一位台灣男生無意攝入鏡內，更在網上大讚她是個可愛女生，她笑謂：「唔可以自己話自己可愛嘛，大家自行評價，但好開心有人會欣賞到自己。（會趁機去台灣發展？）台灣可以容納唔同種類嘅音樂，但目前我想先專注喺香港，希望喺香港站好陣腳，先再考慮去其他地方發展。」