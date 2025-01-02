張惠妹爆喊跟4萬觀眾迎新年　陳喬恩夫婦拍拖撐場

台灣天后張惠妹(阿妹)前晚於台北大巨蛋舉行第5場《ASMR Maxxx@Taipei Dome世界巡迴演唱會》，跟歌迷一起倒數狂歡，阿妹大喊：「我們把2024不開心、不好的，今天晚上用4萬人的力量把它逼走、把它拿走。」場內放了20秒煙火，加上超震撼的倒數歡呼聲，將氣氛推至最高點。

於Encore時，她邊喊邊向4萬人說出心底話，「從開始唱歌到現在，熱情都沒有變，對音樂、對站上舞台，多麼的熱切，很渴望站在台上唱歌給大家聽，在台上把全部給了大家，我一個人的時候，我一直在想，我為甚麼會有那麼多力氣可以上台唱歌，我覺得是每一場的你們，給我很多力量，就像現在，我丟了甚麼，你們給我反饋，是我的力氣，是我的力量來源，謝謝你們！要相信一定會有那麼一個人會陪在你身邊，或者有一首張惠妹的歌會陪着你。」接着她帶領全部樂手以及4萬人齊唱《我最親愛的》。

尾場驚喜甚多，包括歌單更動、親妹Saya獻聲，也是阿妹媽媽第一次率全家人留在大巨蛋支持。而台灣藝人陳喬恩亦跟老公Alan前來朝聖，陳喬恩亦有於社交網PO相，更讚張惠妹是「永遠的神」。不過，日前網上發現有人將12月21日首場演唱會全程錄下放上網，共3小時14分的片段，張惠妹的經理人表示已經檢舉請對方下架，也呼籲粉絲務必注意尊重版權問題。